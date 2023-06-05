金色冒險號30周年 當年維權學者：中國移民如今誠信受質疑

周澤浩表示，雖然一些人違背離開中國的初衷，但他不後悔當初伸援。(周澤浩提供)

金色冒險號事件30周年之際，接連發生紐約的長樂公會福建僑領遭聯邦指控配合中共設置海外公安機構、監視異議人士，以及大量中國人趕趁中南美難民浪潮偷渡 來美。當年曾參與維權的華裔學者指，中國政庇客的誠信，或將引發更多質疑。金色冒險號與南美政庇客，都凸顯政治利益如何影響移民政策，從當初下令關押的柯林頓 ，到川普、拜登，不論總統是誰，偷渡者都應知道，蛇頭的保證不一定會兌現。

賓州約克學院(York College)終身教授、歷史學者周澤浩，30年前進入當地拘禁上百名金色冒險號乘客的監獄，與社區熱心人士一同提供人道援助，並長期關注事件後續。他說，該事件可視為美國移民歷史重要里程碑，當時的柯林頓總統因為政治因素違法關押，相關法律研究已有近百篇，除知名製片人柯恩(Peter Cohn)花費十年拍攝的紀錄片「金色冒險號」(Golden Venture)，及近年根據作家基夫(Patrick Radden Keefe)的記實作品「蛇頭」(The Snakehead)改編的同名劇情片之外，近期也陸續有人接洽紀錄片、論文等事宜。

維權人士老了／珍藏當年通信 盼記錄偷渡故事

獲得馬里蘭大學(University of Maryland)歷史博士的周澤浩，今年67歲，他說在金色冒險號事件30周年之際，曾一起維權的義務律師及社區組織成員，6月將再次聚會，可惜的是當時曾熱心穿梭中餐館收集世界日報，送進獄中幫助被關押者了解外界情況及美國社會的蕭爾(Sterling Shower)於新冠疫期過世。許多成員年歲已高，將珍藏的通信交給他保管，而一些過程中結識的金色冒險號乘客，也陸續升格祖父級，他想整理故事及中國偷渡話題寫本書。

金色冒險號乘客被關押時，與社區維權人士長期通信。(周澤浩提供)

周澤浩回憶，當地一位過去飛虎隊成員瑞斯(Robert Riese)常到獄中講故事，媳婦還擔任老師，教大家英文，其中包括18歲的Sean Chen(化名)， 他年紀輕學得快，後來在費城的酒吧當調酒師，熱愛美國文化與美式幽默，很受歡迎。與許多當時獲釋者一樣，Sean Chen的移民案至今未決，需定期向當地移民局報到。個性勇於嘗試，但因活動範圍有限，想要到外州與友人創業都不行。他有兩個孩子，在美國居住的時間早已超過中國，而若時光倒轉，他說還會做一樣的決定。

當年乘客也老了／多人仍無綠卡 少與子女談經歷

另有一名乘客，十年前曾接受西方記者一起採訪，這名乘客在中國曾是海軍，金色冒險號將靠岸時，他在甲板下睡覺，聽到騷動，出來看了一眼，覺得跳海的存活率很低，他未像其他人選擇冒險。獲釋後到賓州蘭卡斯特(Lancaster)，當地曾是東南亞難民主要收容地之一，或許有類似的被迫害經驗，他與一位柬埔寨華裔難民結婚，後來於該處開了一家亞洲食品雜貨店，孩子已高中畢業。

周澤浩說，許多金色冒險號乘客的子女都讀了大學，脫離傳統餐館環境。 但感覺父母政庇成功後，從中國接過來的子女，比較有幹勁。美國出生者，則多與本地年輕人無異。據他所知，他們很少跟子女講自己經歷萬險來到美國的故事，覺得這段經驗太痛苦，偷渡不光彩，美國長大的小孩也未必能理解。這些人目前多數五、六十歲，可能像一些二戰退伍軍人，再過幾年，到人生最後階段才會告白。

對於許多亞裔、西語裔表態反非法移民 ，周澤浩說，這就像一群人擠上了公車，卻對後來的人說，「車滿了，別再擠了」。曾經歷文革，他能理解他們的出走背景，回憶他們眼中的無望與恐懼，「很多人說他們是偷渡者，但真看到這些人，會有不同感受。」

中國環境變了／「有人違背初衷，但不後悔伸援」

他說當時中國剛開放不久，一胎化執行嚴格，美國社會對中國了解有限，柯林頓剛上台，嚴格處理偷渡者，也有政治考量。探望被拘留者時，發現許多都是長樂人，而近期長樂公會事件，雖未必是當時偷渡者，他仍覺得失望，指一些人違背離開中國的初衷，與中國政府合作，但他不後悔，許多人願意伸援，主因不滿政府隨意改變法律，且忽略偷渡者人權。

相較當時，他說參與這波南美偷渡浪潮的中國人不一樣，因為中國已是全球第二大經濟體，也取消一胎化，偷渡者來自中國各地，文化程度也不同，有些有資產，還有人帶著小孩。即便許多是為賺錢而來，政治制度、社會不公正、缺少安全保障仍是中國人來美的主要原因之一，但有以往經驗，不確定是否會再幫忙這些人，擔心又成為另一群賺到錢後從受害者變成合作者的人。