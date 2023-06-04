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領糧券資格更嚴 民主黨憂安全網破洞、犧牲脆弱族群

編譯廖振堯／綜合3日電
圖為拜登總統3日簽署的提高債限法案中，要求領取「營養補充援助計畫」(SNAP)福利者須工作的文本。(美聯社)
圖為拜登總統3日簽署的提高債限法案中，要求領取「營養補充援助計畫」(SNAP)福利者須工作的文本。(美聯社)

拜登總統雖已簽署債限法案，但其中部分讓步使得黨內同僚深感不妥，尤其是俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)，將需要更嚴格的工作證明才能領取。部分民主黨人擔心安全網已出現破洞，且共和黨還可能要求進一步削減該計畫，後續影響可能數年都難以彌補。

美聯社報導，雙方談判代表公開和私下都明確表示糧食券是分歧最大的領域，數次導致談判接近破裂。最終達成的協議是工作要求的年齡提高了五年，從49歲提高至54歲；沒有子女、四肢健全的低收入成年人須每月工作或參加培訓至少80小時，才有資格領取。

共和黨人過去便不斷推動提高領取門檻、實施嚴格工作要求，認為如此一來能有更多人重返勞動力市場。民主黨應對的方式則是限制應用新工作證明規定的群體，如退伍軍人、遊民或兒時在寄養家庭的年輕人便不適用，以求人數增減達到平衡。國會預算處(CBO)已估計，一來一往之下每月平均將有近8萬人加入糧食券計畫。

民主黨籍密蘇里州聯邦眾議員、進步派成員蔻瑞‧布希(Cori Bush)因此投下反對債限協議的一票。她表示為了不讓美國違約，「犧牲的是最脆弱的族群。我們不該讓人們比賽誰更被壓迫，這不是社會該有的樣子。」

民主黨數十名眾議員、少數參議員也投票反對此讓步，認為這讓共和黨握有籌碼，接下來更有機會削減這些計畫。賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)聲明稱在下半年的農業法案談判中，不會讓共和黨人嘗試從更多有需要的美國民眾手中奪走福利。

共和黨籍路易斯安納州眾議員強森(Mike Johnson)卻說，他們把這些計畫變回「救生衣」，而不是一種生活方式。「美國的方式一直是伸手救援，而不是施捨。」

也有民主黨人認為問題已經解決。參院農業、營養和林業委員會主席、密西根州參議員斯塔諾(Debbie Stabenow)便說這場辯論已完結，不會在農業法案中再次提及，這不是要重新談判的事項。

民主黨 共和黨 眾議員

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NBC：領糧券家庭成員多有工作 貧困才是生活挑戰

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