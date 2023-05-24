倒債危機／聯邦機關徵詢延遲付款、保留現金

兩黨若再不達成協議，債限違約迫在眉睫，專家建議個人要提早因應。(美聯社)

華盛頓郵報23日報導，兩名消息人士指出，財政部 擔心債限談判恐怕無法達成協議，已經開始徵詢聯邦機關哪些即將到期的款項可以延後支付，拜登 政府資深官員則研議能夠保留現金的方式，並且設法避免美國發生史無前例的債務違約。

解決國債上限問題只剩不到兩周，報導指出，白宮 正在想辦法為拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)爭取更多時間好讓雙方達成協議。倘若國會未能同意增加舉債，未能獲得新增稅收，也沒有降低政府開銷的辦法，聯邦政府在6月初就會出現近代史上第一次債務違約。

消息人士指出，財政部已經詢問其他聯邦部會，6月底之前即將到期的款項當中，有哪些能夠改為彈性支付。消息人士說，財政部並沒有要求聯邦機關在款項到期時延遲付款。

財政部為白宮與共和黨債限談判萬一破局未雨綢繆，各種規畫在最近幾天迫切感越來越高。上周，財政部資深助理發出備忘錄給其他聯邦機關，指示各機關對於開銷動態要隨時知會財政部。

備忘錄中寫道，助理財政部長勒布瑞克(Dave Lebryk)下令聯邦機關官員，金額介於5000萬至5億元之間的存款與支出至少必須在兩天之前知會財政部，付款金額若超過5億元以上則須於五天之前知會財政部。

拜登與麥卡錫23日磋商數小時，但沒有太多新進展。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)23日公布報告指出，如果舉債上限未能調高，美國政府在6月2日至13日之間就會無錢可用。

華郵報導，財政部6月15日將有大筆的每季稅收入帳，因此拜登政府官員正在想辦法保留現金，期盼可以讓經費撐到6月15日，屆時財政部就有足夠稅收可以讓政府持續維持運作到7月。