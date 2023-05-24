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債限僵局 民主黨議員提案「改革社安金」批共和黨傷害退休族

記者顏伶如／綜合報導
民主黨不願削減社安金支出，是造成債限僵局的原因之一，有些民主黨議員因此推動社安改革。(美聯社)
民主黨不願削減社安金支出，是造成債限僵局的原因之一，有些民主黨議員因此推動社安改革。(美聯社)

期限逐漸逼近，白宮與共和黨眾議員的債限談判卻仍未達成共識，民主黨眾議員23日再次推動社安金改革提案，民主黨籍康乃狄克州聯邦眾議員拉森(John Larson)在提案說明會上表示，共和黨在債限談判裡挾持經濟當成人質，讓老年人受害最多。

拉森再次推動旨在擴大社安金福利的「社安金2100法案」(Social Security 2100 Act)，經費來源則是向富人加稅。

專家警告，如果國債上限無法調高，包括社安金在內的聯邦福利計畫恐怕無法按時發放。

眾院民主黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)23日在說明會上表示，共和黨以債務違約做為要脅是危險的戰術，全美成百上千萬領取福利的退休族恐將受到衝擊。

CNBC新聞頻道分析，如果要避免社安金預算出現短缺，兩黨國會議員一定要對於如何解決問題達成共識。

社安信託理事會(Social Security Board of Trustees)在最近發表的評估報告中指出，為退休族以及配偶、遺屬發放福利的社安金信託基金再過10年即將用罄，屆時只有77%福利還能維持發放。如果把發放殘障福利的信託基金納入計算，基金則在2034年將會用完，到時候只有80%福利能夠發放。

「社安金2100法案」在上一屆眾院會期曾經提案，當時獲得民主黨眾議員廣泛支持。最新版本的提案人還包括民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)、民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)。

今年稍早，無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)與民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)也自行推出社安金改革提案，內容同樣包括擴大福利、向富人加稅做為社安金預算來源，讓社安金到2096年都有經費可用。

桑德斯與華倫版本的提案主張25萬元以上年收入恢復徵收薪資稅(payroll tax)，做為社安金經費來源。相較之下，「社安金2100法案」則規定超過40萬元以上年收入才要繳薪資稅，以符合拜登總統不對年收入40萬元以下家庭增稅的承諾。

社安金 福利 民主黨

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