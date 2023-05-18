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佛州傑克遜維爾首位女市長 民主黨唐娜迪根創歷史

編譯尤寶琪／綜合17日電
佛州傑克遜維爾市16日選出民主黨籍女市長迪根（圖），她擊敗德桑提斯支持的共和黨提名人戴維斯。（美聯社）
佛州傑克遜維爾市16日選出民主黨籍女市長迪根（圖），她擊敗德桑提斯支持的共和黨提名人戴維斯。（美聯社）

佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)市長選舉翻盤，民主黨候選人唐娜．迪根(Donna Deegan)勝出，成為傑克遜維爾史上第一名女性市長；這結果也給民主黨在傳統紅州的佛州選情帶來一絲希望。

根據非官方結果，在這場投票率約為33%的選舉中，迪根以52%的得票率擊敗共和黨對手戴維斯(Daniel Davis)。迪根指出，她將會聚焦更新基礎建設、打造適合所有人的經濟以及改善醫療健保。

「各位，今晚我們創造了歷史。這是佛州傑克遜維爾嶄新的一天。」迪根16日晚上對支持者說到，「我很高興將能創建一個，人人都受重視、人人都被接受、人人都能發聲的城市。」

民主黨上一次在傑克遜維爾贏得市長選舉是在2011年，由布朗(Alvin Brown)以1648張選票之差拿下勝利，這也是民主黨30年來唯一一次在此地取勝，但隨即在2015年選戰中輸給共和黨人柯里(Lenny Curry)。

佛州向來都是共和黨的地盤，不但稱霸州內所有公選職位，更是在立法機關內擁有絕對多數，近期更在選民登記上超越民主黨；因此，迪根此次勝出，也佛給州其她民主黨人帶來一線希望，一個可以發展的基礎。

外界預期，去年以近20個百分點在佛州贏得連勝的共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis) ，即將宣布參選角逐共和黨總統提名。

自共和黨在2022年選舉中大勝，成功翻盤向來都是民主黨地盤的邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)後，德桑提斯在4月說民主黨就是個「空殼，宛如路邊的一具死屍。」

民主黨人很清楚，接下來還有一場硬戰要打。不過，傑克遜維爾雖然在過去20年都堅定支持共和黨，但隨著人口結構的變化，傑克遜維爾也逐漸成了一座「搖擺」城市。

共和黨佛州黨部主委濟格勒(Christian Ziegler)指出，迪根會勝出是因為民主黨在選民登記上有優勢，而且共和黨內部競爭過於激烈，加上她早因當年主播生涯而家喻戶曉。

但濟格勒反駁說，民主黨若因此就覺得有望未來在拿下佛州就太蠢了，共和黨已經準備好對戰2024年大選。

民主黨 共和黨 佛州

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