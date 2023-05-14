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拜登痛批白人至上主義 是美國最危險的恐怖威脅

編譯廖振堯／綜合13日電
拜登總統在非裔學生就讀的霍華德大學畢業典禮上，批評白人至上主義危害巨大。(路透)
拜登總統在非裔學生就讀的霍華德大學畢業典禮上，批評白人至上主義危害巨大。(路透)

拜登總統13日於華府非裔名校霍華德大學(Howard University)向應屆畢業生發表演說，除了勉勵他們成為國家的未來，也暗指前總統川普，批評白人至上主義是這個國家最危險的恐怖主義威脅。

每日郵報(DailyMail)報導，拜登演講中再次提到「民族的靈魂」，這也是他去年期中選舉前演講的主題。拜登向畢業生說，未來將由他們來領導，而這並非誇大。「有些人化為人間魔鬼、激起人們互相攻擊，也有些人不顧後果、拋棄道德，不擇手段都要保住權力。」

拜登聲稱這麼說不是因為在一所以非裔學生為主的大學演講，這是他一直以來的論調，不論地點。他表示，很多謊言是因權力或利益而生，這時要堅持真理、面對顛覆我們選舉、壓制我們投票權的攻擊。「在這片國土上，最危險的恐怖主義威脅就是白人至上。」

拜登話鋒一轉，更明顯地向川普隔空叫陣。拜登表示，他2021年1月在國會大廈就任美國總統，幾天前該處是國會暴亂的現場。「這是把架在民主喉嚨上的匕首。在我們的歷史上，這是第一次發生阻止和平權力移交的企圖。但他們失敗了，我們的民主撐住了，再次點亮希望。」

拜登也批評共和黨雙標，他提出的學貸減免政策被共和黨、尤其是遭「讓美國再次偉大」(MAGA)派議員堅決反對，但同一批人又大流行期間藉救濟貸款維持他們的企業運轉「身價數百、數千萬元的國會議員大部分都不必還款，然而他們說他們可以不還，但你卻不能不還。這太離譜了。」

拜登呼籲減免學貸的發言得到學生們的歡呼，儘管該政策目前苦於取得法院共識。但在熱烈掌聲中，畢業生人群點綴批評拜登政府的學生標語，像是寫著「拜登和賀錦麗(副總統)不關心非裔」或是「昨天一個非裔孩子被私刑處死」等。

拜登 非裔 白人至上

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