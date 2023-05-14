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空軍一號成競選專機 誰來埋單 扯不清

編譯盧炯燊／綜合13日電
拜登總統的競選行程，若是搭乘空軍一號專機，這筆帳該怎麼計算，引起討論。(歐新社)
拜登總統的競選行程，若是搭乘空軍一號專機，這筆帳該怎麼計算，引起討論。(歐新社)

隨著身分的不同，在競選總統時的開支及誰來支付也不同。拜登三年前競選總統時，乘坐的是一架白色私人飛機，由他所籌得的競選資金支付。現在他尋求連任，坐的是空軍一號總統專機，絕大部分由納稅人埋單。

美聯社報導，每位總統都會將其政府職責及政治職責融在一起，納稅人與競選團隊如何攤分其競選時的旅費絕非易事。

除非他不再尋求連任或兩個任期屆滿，否則圍繞著總統的龐大後勤及安全部門機構將繼續存在。 即使是普通的旅行，也需要各種各樣的直升機、裝甲車、其他車輛及工作人員，將總統、其助手、安全人員從一個地方運送到另一個地方。

按照慣例，這些運作成本絕大部分由納稅人埋單，只有小部分由競選團隊或政黨的全國委員會負責。

儘管在歐巴馬任內擔任白宮操守律師的艾森(Norm Eisen)表示，其運作已很成熟，且有一套公式計算，但實際上納稅人要為總統的競選旅費開銷付出多少，其實並不明確。

因為許多涉及運送及保護總統的真實成本都是保密的，計算的公式也相當複雜，很難仔細審查。監察組織Common Cause的高級主管舒爾巴(Aaron Scherb)說，報銷的過程總是有點不透明。

就以去年拜登從華府飛到佛州，為克里斯特(Charlie Crist)競選州長的籌款活動站台為例，當時他先乘坐空軍一號從華府到佛州勞德岱堡(Fort Lauderdale)機場，然後由此乘陸戰隊一號(Marine One)直升機到邁阿密花園(Miami Gardens)籌款現場。

根據五角大廈2022財年的數據，僅是陸戰隊一號直升機，每小時運作成本為1萬6700元至2萬元之間，空軍一號每小時成本更高達20萬元，這還未計算帶著裝甲轎車及其他公務車輛，這些都由軍用運輸機運載，都由納稅人埋單。

政府官員表示，拜登入主白宮後及其競選活動的開銷，符合所有聯邦規則和先例，但總統的旅費開銷，往往成為選舉年的目標。

拜登 佛州 白宮

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