府會協商舉債上限 共和黨眾議員：可由4大項目談起

路州國會議員葛瑞夫斯，似願妥協預算談判。(Getty Images)

與拜登政府的協商前幾天已在白宮展開，共和黨眾議員 如今對於舉債上限哪些項目願意妥協，變得越來越坦白。

在共和黨版舉債上限提案當中扮演關鍵角色的路易斯安納州國會議員葛瑞夫斯(Garret Graves)11日對媒體表示，與民主黨 協商最容易達成協議的項目，包括新能源計畫的許可證改革、要求領取福利者必須工作、為聯邦支出訂定上限、撤銷沒有動用的疫情補助款。

葛瑞夫斯說：「如果我是設法獲得成功磋商結果的談判者，我會把握這四大項目，從這裡開始談起。」

共和黨眾院提出刪減聯邦預算的浪費支出，原本立場堅定，不向白宮妥協。現在傳出，眾院共和黨可能會做讓步。圖為白宮前警方部署維安措施，擺出禁止通行號誌。(Getty Images)

葛瑞夫斯的立場獲得其他共和黨眾院同僚支持，但某些共和黨眾議員則希望最終協議能夠取得更多進展。共和黨人士說，到目前為止民主黨並沒有相對提出替代方案。

共和黨版的眾院國債提案當中，把1.5兆國債上限的調高與刪減4.8兆聯邦支出、政策改革合併處理，但共和黨眾議員知道，如此提案很難獲得民主黨接受。

共和黨提案中除了把聯邦支出上限訂在2022會計年度的標準，還將收回沒有使用的疫情紓困款項、擋下拜登總統的學貸豁免計畫、撤銷去年通過的國稅局(IRS)預算增加。提案裡還包括旨在提高石化油料生產的共和黨能源草案。

白宮清潔能源顧問波德斯塔(John Podesta)日前在「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)發言時談到許可證制度應該改革，西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)再次提出許可證改革法案也獲得白宮支持。葛瑞夫斯說，民主黨比共和黨更需要許可證改革。

共和黨提案中要求50歲至56歲之間領取糧食券的民眾，每周要工作20小時。共和黨籍南達科他州聯邦眾議員強生(Dusty Johnson)說：「我們不是活在有著無限資源的世界裡，如果要為有著最迫切需求的美國人擴大提供糧食券，工作規定便可確保資源是用在最需要幫忙的民眾身上。