債限死線快到 拜登稱有進展 葉倫：財政部6月後就會用光經費

債限日即將到，舉世關注。拜登總統13日在華府安德魯空軍基地登上「空軍一號」前，對媒體放話，表示與國會債限談判有所進展，耐心等待消息。(美聯社)

拜登 總統13日指出，與國會就調升國債 債限一事談判已有進展，未來兩天會公布詳情。

路透(Reuters)報導，拜登在安德魯空軍基地(Joint Base Andrews)登上「空軍一號」專機前，對記者們表示，相信府會談判有所進展，但很難說，大家還沒來到關鍵時刻，只是「真的在談論一些我們都做得到的變革，但火候還沒到」。

拜登本打算12日會見共和黨眾院議長麥卡錫，但目前延到下周初，白宮幕僚及國會高層的助理周末繼續會談，兩造表示，這是有進展的跡象。

債限日即將到，舉世關注。拜登總統13日在華府安德魯空軍基地登上「空軍一號」前，對媒體放話，表示與國會債限談判有所進展，耐心等待消息。(美聯社)

財長葉倫 警告說，財政部6月1日或稍後幾周就會用光經費。

財政部12日表示，「額外措施」只剩880億元，可幫助政府支付截至10日的帳單；那個金額比一周前的1100億元已有減少，也意味著獲授權的3330億元額外措施只剩三分之一，依當前法定債限，用光後國家就沒有舉債空間。

葉倫兩周內會向國會更新消息，報告美國有多接近無法履行其償債義務，另為拜登治下，國債發行陡增做辯護。

七大工業國集團(G7)財長及央行總裁會議正在日本新潟市舉行，葉倫13日在主會外接受彭博新聞(Bloomberg News)採訪表示，不打算明訂向國會更新國債消息的時間，要等到財政部認為取得更多資訊的時候，但可以肯定在接下來兩周之內。

葉倫表示，當前國債僵局唯一的好結局，便是國會調升債限。

國會預算辦公室一天前更新自己的預測，指2033年以前，美國國債將來到國內生產總值119%的程度，為史上新高；葉倫回應聯邦舉債顧慮時表示，財政部提出未來10年內減少赤字3億元的方案，她認為跟預算相關的歲出入之道很明智；但她承認當前債務那麼高可能造成麻煩，尤其是利率長期居高不下的時候。

葉倫前來開財長、央行總裁會議，官員會討論轉移全球供應鏈、制裁俄羅斯等命題，但葉倫不斷被媒體及其他國家財長問到的，卻是美國有倒債之虞。

葉倫12日接受彭博電視(Bloomberg Television)訪問，表示假如國會不及時調升債限，那美國將被迫倒一些債，至於哪些債要優先於其他債，是否要那麼做、如何做，尚未提送到拜登之前，唯一的解決良方便是提高債限。