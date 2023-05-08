我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

強化邊防政庇法案 眾院11日表決 參院恐擋下

編譯俞仲慈／綜合7日電

根據有線電視新聞網(CNN)報導，共和黨居多數的眾院預計在美國法典42卷(Title 42)防疫遣返令失效當天，也就是5月11日，針對共和黨版「強化邊防政庇法案」(wide-ranging border security)，進行投票，不過該法案可能在民主黨團主導的聯邦參院被擋下。

據了解，該法案稱為HR2，將納入前總統川普任內的邊防措施，包括「滯留墨西哥」政策，要求非法移民申請庇護期間，滯留在墨西哥境內；對於南部邊境安全措施投注更多資源，包括重啟邊境圍牆工程，增加邊防人員與提升邊防技術等。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)在上個月表示，儘管黨內同志對法案部分內容存有諸多分歧，但共和黨團仍有足夠票數可望在眾院通過立法，不過根據CNN報導，共和黨團提出的新法案，可能無法在民主黨領導的參院過關。

法典42卷防疫遣返令自前總統川普任內實施，拜登總統上任後繼續採行，授權邊防單位以公衛緊急狀況為由，可立即驅逐非法移民。

不過隨著新冠疫情11日正式走入歷史，意味著法典42卷防疫遣返令也將同日失效，朝野國會議員擔憂非法移民人數恐因此激增，並抨擊拜登政府沒有為邊境可能爆發的危機，提出配套措施。

在參院方面，北卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)和亞利桑納州無黨籍聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)上周聯手提出一項法案，作為延長法典42卷部分條款的法源，希望賦予拜登政府更大空間來處理邊境非法移民，例如賦予白宮為期兩年、針對非法入境者的驅逐權，不過提里斯坦承在法典42卷失效前，該法案無法通過民主黨主導的參院立法程序。

非法移民 共和黨 參院

上一則

共和黨逾40參議員：財政不改革 債限不放寬

下一則

德州火車發現上百名偷渡客 有人躲車廂被熱暈

延伸閱讀

拜登支持率跌破4成 創新低 不敵川普、德桑提斯

拜登支持率跌破4成 創新低 不敵川普、德桑提斯
葉倫再促國會提高舉債上限 警告財政和經濟混亂

葉倫再促國會提高舉債上限 警告財政和經濟混亂
再傳大規模槍擊 拜登敦促國會禁攻擊性武器

再傳大規模槍擊 拜登敦促國會禁攻擊性武器
美軍援台灣5億美元武器 綠委透露可能撥交項目

美軍援台灣5億美元武器 綠委透露可能撥交項目

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞