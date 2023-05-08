強化邊防政庇法案 眾院11日表決 參院恐擋下

根據有線電視新聞網(CNN)報導，共和黨 居多數的眾院預計在美國法典42卷(Title 42)防疫遣返令失效當天，也就是5月11日，針對共和黨版「強化邊防政庇法案」(wide-ranging border security)，進行投票，不過該法案可能在民主黨團主導的聯邦參院 被擋下。

據了解，該法案稱為HR2，將納入前總統川普任內的邊防措施，包括「滯留墨西哥」政策，要求非法移民 申請庇護期間，滯留在墨西哥境內；對於南部邊境安全措施投注更多資源，包括重啟邊境圍牆工程，增加邊防人員與提升邊防技術等。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)在上個月表示，儘管黨內同志對法案部分內容存有諸多分歧，但共和黨團仍有足夠票數可望在眾院通過立法，不過根據CNN報導，共和黨團提出的新法案，可能無法在民主黨領導的參院過關。

法典42卷防疫遣返令自前總統川普任內實施，拜登總統上任後繼續採行，授權邊防單位以公衛緊急狀況為由，可立即驅逐非法移民。

不過隨著新冠疫情11日正式走入歷史，意味著法典42卷防疫遣返令也將同日失效，朝野國會議員擔憂非法移民人數恐因此激增，並抨擊拜登政府沒有為邊境可能爆發的危機，提出配套措施。

在參院方面，北卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)和亞利桑納州無黨籍聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)上周聯手提出一項法案，作為延長法典42卷部分條款的法源，希望賦予拜登政府更大空間來處理邊境非法移民，例如賦予白宮為期兩年、針對非法入境者的驅逐權，不過提里斯坦承在法典42卷失效前，該法案無法通過民主黨主導的參院立法程序。