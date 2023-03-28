「採取行動阻槍暴」拜登再籲：通過攻擊性武器禁令

田納西州又發生校園槍擊案，拜登總統說，這個消息令人心碎。(美聯社)

田納西州納許維爾(Nashville)聖約小學槍擊 案是全國今年以來第129起大規模槍擊案，美國恐怕要面臨最致命的一年；槍案發生後，拜登 總統再次呼籲國會制定半自動突擊武器(SAWs)禁令，同時提醒不要忽視倖存者的心理健康 。

拜登在白宮活動上談到槍擊案時說，納許維爾的小學槍案令人不安且心碎，「我們必須有更多行動阻止槍枝暴力，槍枝暴力正在撕裂我們的社區，分裂這個國家的靈魂，我們必須採取更多行動保護校園，不讓校園變成監獄。」

拜登再度呼籲國會通過攻擊性武器禁令，如同他1994年幫助推動通過的禁令，該法對製造、轉移或持有「半自動突擊武器」以及「大容量彈藥填充裝置」實施為期十年的禁令，禁令於2004年9月13日到期。

他同時也將倖存者的心理健康問題與伊拉克戰爭士兵返鄉後的創傷後壓力症候群(PTSD)比較，「許多軍人目睹暴力且參與其中後帶著創傷後壓力歸來，而這些孩子、教師，我們也應該注重他們的心理健康。」

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)的數據，田州槍擊案前，全國今年已發生至少128起大規模槍擊案；根據該組織的定義，大規模槍擊案為四人或以上的受害者遭受槍擊或被槍殺的槍案。

儘管大規模槍擊案並非國內槍枝暴力事件的多數，但其對於社區及受害者的影響顯而易見。

拜登總統希望國會通過部分半自動步槍禁令，圖為華府地區的學生代表在國會前呼籲控槍。(路透)

今年3月5日，全國大規模槍擊案超過100件，案件上升的速度超越過去十年。去年3月19日全國的大規模槍案突破100起，2021年為3月20日，2020年為5月3日，2018、2019年也是5月。

今年迄今，全國已發生13起校園槍擊案，共六名兒童與四名成人喪命；田州是今年第129起大規模槍擊案，也是2023年至今最致命的校園槍案。

健康指標和評估研究所(IHME)2019年的數據顯示，美國的槍枝暴力死亡率是歐盟的22倍，以及澳洲的23倍。