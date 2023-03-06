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威爾史密斯掌摑1年後 諧星洛克脫口秀「公開反擊」

編譯徐薏茹／綜合5日電
一年前奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯(右)上台摑了克里斯洛克一巴掌；克里斯洛克4日在脫口秀中藉機反擊。(路透)
一年前奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯(右)上台摑了克里斯洛克一巴掌；克里斯洛克4日在脫口秀中藉機反擊。(路透)

一年前奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯(Will Smith)在眾人面前搧了克里斯洛克(Chris Rock)一巴掌，4日晚間克里斯洛克終於有機會在Netflix直播脫口秀「克里斯洛克：抓狂有道」(Chris Rock: Selective Outrage)以此事件作哏，藉機大肆反擊，稱自己像菲律賓傳奇拳王帕奎奧(Pacquiao)般挨了一拳。

「克里斯洛克：抓狂有道」在巴爾的摩(Baltimore)競技場劇院(Hippodrome Theatre)直播演出，這一單口喜劇特輯是Netflix的第一個現場直播節目，備受期待。

克里斯洛克當然不會放過反擊的大好機會，表演期間他說：「你永遠不知道誰可能被激到，從來沒有說傷人話的人當面被揍。」

他也在這次直播表演融入各種時事話題，包括哈利王子之妻梅根(Meghan)、卡戴珊家族(Kardashians)、墮胎權、國會暴亂等等，他稱美國最大的成癮問題是「求關注」，嘲諷說：「以前我們想得到愛，現在我們只想獲得按讚。」

節目尾聲他提到奧斯卡掌摑事件：「你們都知道我遇到什麼事，被史密斯搧巴掌，大家都知道這件事，這件事還是有傷害，夏日時光(Summertime，歌名)仍在我耳中鳴響。」

自從去年發生掌摑事件後，威爾史密斯不斷道歉和談論這件事，克里斯洛克則避開所有談話平台，例如脫口秀天后歐普拉溫芙蕾(Oprah Winfrey)節的目，以及眾多亟欲深入採訪該事件的媒體。

克里斯洛克稱：「我不是受害者，你永遠會看到我上歐普拉或蓋爾金(Gayle King)節目哭訴，不會發生這種事。」

但他仍在Netflix好好利用了這一題材，「史密斯哏」連發：「這可是在電影裡脫上衣演出的男人，你永遠看不到我在電影裡裸上身，如果我在電影裡做心臟手術，我會穿上毛衣。」「他(指史密斯)演過拳王阿里(Muhammed Ali)，而我卻在萬惡城市(New Jack City)裡演小可愛(Pookie)。」

電影 Netflix 威爾史密斯

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