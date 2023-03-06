降膽固醇新藥 降心臟病發風險

服用傳統藥物史他汀的高膽固醇病患，如服Nexletol能減少心臟病發及一些心血管疾病。（Getty Images）

史他汀(statin)類藥物向來是治療高膽固醇的首選，但千百萬人因為副作用而無法服用該類藥片，現在學者們指出，另種藥物、市售名稱Nexletol的本培多酸(bempedoic acid)能降膽固醇，減少心臟病 發及一些其他心血管毛病，造福無法耐受史他汀的人。

美聯社報導，在為期五年、追蹤近1萬4000名無法耐受極低劑量史他汀病患的實驗中，半數參與者每日服用本培多酸，半數服用安慰劑，結果發現有重大心血管疾病而用本培多酸治療的那群人，發病風險降低13%；研究員進一步用症狀來分析，發現心臟病風險減23%，影響最大；另就減少血管栓塞的成效為19%。但就減少因病死亡，並無差別，專家無法解釋，只說要待進一步研究。

新數據發表在「新英格蘭 醫學期刊」，另在美國心血管學會4日會議上提出。

本培多酸已獲醫生開立為處方箋藥劑，搭配史他汀使用，來協助某些高風險病人降低膽固醇。新實驗只用本培多酸，首度證實它也能降低因膽固醇致死疾病的風險。

研究首席、克利夫蘭診所醫師尼森(Steven Nissen)表示，史他汀類藥物依然是降膽固醇療法的基石，但有些人無法服用那些藥物，雖很難醫治也急需治療，現在有本培多酸作為選項，對公共衛生有很大影響。

太多「壞」膽固醇會堵塞血管，致心臟病或中風，史他汀類藥物是降膽固醇、預防心臟病或治療已有疾病病患的主流，靠著阻斷肝臟生產的一些膽固醇而奏效。

但有些人服用史他汀會肌肉 嚴重痠痛，雖說發生的頻率不明，據估一成的病患無法使用史他汀，只能使用降膽固醇的針劑及另種商標名稱「益適純」(Zetia)的藥片。