全美百大都市成屋 一般家庭僅四分之一「可負擔」

在美國購屋的難度越來越高，許多人只好被迫繼續租房子。圖為紐約布魯克林房屋仲介展示的租屋廣告。(Getty Images)

根據房地產經紀公司Redfin最新公布的獨家報告顯示，2022年全國房市的成屋當中，只有不到四分之一的價格是在一般家庭負擔能力範圍內，比前一年減少超過一半，是2013年該公司調查以來，年度最大的降幅，顯示在房價 高漲、利率 升高的夾殺下，在美國購屋的難度越來越高。

3日公布的這份報告，係以全國100個人口最多的都市為調查對象，並估算每月房貸支出金額不超過該市平均收入30%，視為可負擔的房價。「國人購屋能力正處於史上最低水準，貧富差距加速擴大；許多千禧世代在疫情 發生前或趁著疫情期間的購屋潮買房，但多數人因房價過高而無法負擔，只好被迫繼續租房子。」Redfin副首席經濟學者瑪爾(Taylor Marr)表示。

除了持續高漲的房價和飆升的房貸利率，購屋選擇性減少也是影響購屋買氣的主因，尤其對有色人種而言。「平均來說，和白人相比，非裔收入較低，世代累積的財富也較少，信用評分低或沒有信用評分，使得支付頭期款和申請低貸款利率變得更加困難，同時購房過程也經常面臨種族偏見。」Redfin首席經濟學者費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示。

聯準會近來不斷以升息作為抑制通膨的手段，去年平均利率為5.34%，高於2021年2.96%，預計今年內聯準會仍會繼續升息，畢馬威會計師事務所(KPMG)經濟專者馬列耶夫(Yelena Malyev)表示這將推升房貸利率，對房地產市場帶來雪上加霜的壓力，導致房價下跌。