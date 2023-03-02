胰島素藥品 禮來調降價格70% 每月35元為限

禮來藥廠1日宣布，胰島素藥品Humalog、Humulin價格調降70%。(路透)

禮來藥廠(Eli Lilly & Co)1日宣布，糖尿病 患者胰島素藥品價格調降70%，每月自掏腰包費用將以35元為上限，減輕患者取得藥物的開銷壓力；降價70%將於今年第四季上路，禮來藥廠銷路最佳的兩款胰島素藥品Humalog、Humulin都在降價之列。

紐約時報1日報導，胰島素是糖尿病患者的救命藥品，過去幾年來價格一路走高，許多患者基於藥品花費不得不自行降低用藥，甚至停止用藥。根據統計，全美約有3000萬民眾有糖尿病。

Humalog目前定價為含五劑注射器包裝每組530元，瓶裝定價274元。但禮來藥廠說，絕大多數擁有私人健保的民眾、擁有俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)民眾，目前每月最高開銷大多不超過95元。

華爾街日報1日分析，這波降價行動並不代表所有糖尿病患者對於禮來胰島素的自費開銷都將減少，許多擁有醫療保險的民眾每個月繳交固定額度的自付款(copays)，因此可能不會立即感受變化。某些擁有保險的民眾以及沒有保險的民眾，則將因為每月自費上限35元而受益。

企業總部位於印第安納波里斯市的禮來藥廠發表聲明指出，降價行動是為了協助在複雜醫療制度體系當中面臨困難，可能無力負擔得起胰島素的美國民眾。

禮來藥廠同時表示，5月1日起旗下一款非品牌(unbranded)胰島素價格將從原本每瓶82元降至每瓶25元，成為糖尿病患者用餐時間使用的任何胰島素用藥最低價格，也比1999年Humalog每瓶定價來得低。

禮來藥廠表示，糖尿病患者每個月自掏腰包的藥價開銷將以35元為上限。禮來執行長瑞克斯(David Ricks)說：「我們今天宣布的大幅降價行動，將對美國糖尿病患者帶來真實的改變。」