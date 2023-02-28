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因反同政策互槓 佛州「終結」迪士尼56年自治權

記者張聲肇／綜合報導
佛州州府接管迪士尼樂園自治區，重新任命管理委員會。(美聯社)
佛州州府接管迪士尼樂園自治區，重新任命管理委員會。(美聯社)

佛州州長德桑提斯27日簽署法案，終結迪士尼(Disney)集團半個多世紀以來在佛州中部2萬5000英畝土地上所享有的自治權，以報復後者一年前公開和佛州共和黨政府唱反調，批評其禁止幼稚園和小學講授性別覺醒議題課程的政策，亦即所謂的「不准說同性戀」(Don't Say Gay)法。

德桑提斯：企業王國走到終點

德桑提斯在州府塔拉哈西市(Tallahassee)消防隊舉行的法案簽署儀式上說，「今天，這個企業王國終於走到終點。新警長上任了，開啟大家都要受到法律究責的新時代。」

1967年，迪士尼公司與佛州政府簽署一項協議，取得橘郡(Orange County)和奧西奧拉郡(Osceola County)偏遠地區「蘆葦溪開發區」(Reedy Creek Improvement District)的獨家開發、收取租稅和發行債券等特權，還可擁有自己的保全和消防隊，自治地位幾乎等同於郡政府。

政府5人委員會接管

新法實施後，德桑提斯將任命一個五人委員會取代迪士尼的管理委員會。新任命的委員包括捐了5萬元幫他贏得連任的共和黨金主馬丁‧賈西亞(Martin Garcia)律師，以及保守派組織「老媽爭自由」(Moms for Liberty)的共同創辦人布瑞姬·濟格勒(Bridget Ziegler)，她的夫婿是共和黨佛州黨部主委濟格勒(Christian Ziegler)。

州議會上月通過法案時，迪士尼世界旅遊集團總經理瓦勒(Jeff Vahle)表明會跟新董事會配合，「繼續創新、鼓舞，讓每年數百萬到訪迪士尼樂園的遊客玩得開心。」

共和黨人不挺：創全世界最糟先例

一年前，在德桑提斯的授意下，共和黨占多數的佛州州議會通過「父母教育權利」法案(Parental Rights in Education Act)，禁止對幼兒園到小學三年級的兒童實施同性戀及性別認同教育，引起全國譁然，迪士尼也表示將致力阻止法案過關；即使獲得通過，也要力促法院宣布違憲。德桑提斯因和迪士尼因此結下樑子。

但是德桑提斯以強硬手段公然和大財團宣戰的做法，連前副總統潘斯都不贊同，說這已超出「保守」兩字的範圍，會影響共和黨。同為共和黨籍的新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)也批評，因政治言論而懲罰企業，創下全世界最糟的先例。

佛州州長德桑提斯對抗「覺醒」企業，推動佛州州府接管迪士尼自治區。(美聯社)
佛州州長德桑提斯對抗「覺醒」企業，推動佛州州府接管迪士尼自治區。(美聯社)

迪士尼 佛州 共和黨

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