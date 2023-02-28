曾在迪士尼樂園辦婚禮… 德桑提斯認：有點諷刺

佛州州長德桑提斯與妻子多年前在迪士尼樂園舉辦婚禮。（取材自臉書）

在佛羅里達州州長德桑提斯 簽署法案，終結迪士尼 公司的自治權當天，保守派廣播電台SiriusXM Patriot 125在27日播出的節目中訪問德桑提斯與州長夫人凱西‧布萊克(Casey Black)，談到他們在迪士尼樂園(Disney World)舉辦的婚禮；德桑提斯承認在迪士尼結婚有點諷刺，但表示是新娘家庭的建議。

去年迪士尼公開反對佛州 的的「父母教育權利法」(Parental Rights in Education)，該法被反對陣營稱為「不說同性戀」法案，迪士尼與德桑提斯政府的關係陷入緊繃；今年2月佛州議會通過一項法案，原本由迪士尼控制的「蘆葦溪開發區」(Reedy Creek Improvement District)改由德桑提斯指派五名委員接管。

然而在這些爭端之前，佛州第一家庭的婚禮實際上是在該州的迪士尼樂園舉行，德桑提斯在訪談中表示，夫人布萊克的家人建議在迪士尼辦婚禮，「想到身為州長所完成的任務，以及我們與佛州一些大型機構的對峙，這是有點諷刺。」

布萊克解釋在迪士尼舉行婚禮的原因說：「我來自俄亥俄州，在那裡成長，我們家人一直都很享受去迪士尼玩樂，……所以我們想，如果有機會，我的父母認為回到迪士尼舉辦婚禮會很棒。」

她接著說：「人們問我，『你會帶你的孩子回來嗎？你會回迪士尼嗎？』我這麼想，直到那裡有了一些變化，但那是愉快的時光。」