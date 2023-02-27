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亞裔學生籲校方 投注更多精力助應對種族創傷

記者胡玉立／綜合報導
洛杉磯亞裔美國學生去年參加反種族仇恨活動。面對疫情及大規模槍案，亞裔學子呼籲學校當局投注更多經費，照護亞裔學生心理健康照顧。（美聯社）
洛杉磯亞裔美國學生去年參加反種族仇恨活動。面對疫情及大規模槍案，亞裔學子呼籲學校當局投注更多經費，照護亞裔學生心理健康照顧。（美聯社）

面對年初發生在亞裔社區的大規模槍擊事件及疫情後仍然存在的反亞裔仇恨暴力問題，年輕亞裔學子呼籲學校當局投注更多精力和經費，協助他們取得應對資源、獲得持續的心理健康照顧。

今年1月印第安納州一白人婦女用刀猛刺一亞裔大學生，加州蒙特利公園市（Monterey Park）和半月灣(Half Moon Bay）分別發生大規模槍擊事件，對亞裔社區安全感都造成嚴重打擊。但亞裔學生向新聞網站Axios表示，學校並未主動協調支持學生心理健康，甚至沒有承認反亞裔仇恨的存在。

加州阿亞拉高中（Ayala High School）二年級學生詹姆斯．林（James Lam）說，儘管蒙特利公園距他們住的地方只有十幾哩遠，學校並未發表任何聲明譴責最近刺傷亞裔或大規模槍擊案，他也不記得校方曾向亞裔學生提供諮詢服務。

「最近的攻擊更像在提醒人們，這些事仍在繼續，需要解決，」林說：「這不是疫情的問題，也不是過去的事；它今天仍在發生。」他表示，有些學生發表種族歧視評論或「開玩笑」，大家聽了就讓它過去，繼續生活，這些東西就被忽略了。

心理學家徐華（Helen Hsu）指出，「這不是某人出車禍後從中復原的單一事件，而是持續出現壓力和創傷的來源；如何應對、生存和保持彈性，現有的技能並不多。」

徐華表示，亞裔學生比較不會將痛苦表現出來，反而更有可能將行為「內化」；「我們自殘，即使我們非常沮喪焦慮，也會安靜繼續做功課。我們從不在屋外表現太多情緒。」「所以學校系統就一直都是，『哦，你很好啊，你沒問題。』」

加州州立大學長灘分校教育學教授謝原真（Betina Hsieh）表示，結合具有文化敏感性的護理模式，例如，與亞裔服務社區組織建立夥伴關係，是許多地區可以採取的第一步。Act to Change聯合創始人潘克利(Maulik Pancholy)則指出，教師和校方有責任進行自我教育。

亞裔 加州 槍擊

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