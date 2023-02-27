亞裔學生籲校方 投注更多精力助應對種族創傷

洛杉磯亞裔美國學生去年參加反種族仇恨活動。面對疫情及大規模槍案，亞裔學子呼籲學校當局投注更多經費，照護亞裔學生心理健康照顧。（美聯社）

面對年初發生在亞裔 社區的大規模槍擊 事件及疫情後仍然存在的反亞裔仇恨暴力問題，年輕亞裔學子呼籲學校當局投注更多精力和經費，協助他們取得應對資源、獲得持續的心理健康照顧。

今年1月印第安納州一白人婦女用刀猛刺一亞裔大學生，加州 蒙特利公園市（Monterey Park）和半月灣(Half Moon Bay）分別發生大規模槍擊事件，對亞裔社區安全感都造成嚴重打擊。但亞裔學生向新聞網站Axios表示，學校並未主動協調支持學生心理健康，甚至沒有承認反亞裔仇恨的存在。

加州阿亞拉高中（Ayala High School）二年級學生詹姆斯．林（James Lam）說，儘管蒙特利公園距他們住的地方只有十幾哩遠，學校並未發表任何聲明譴責最近刺傷亞裔或大規模槍擊案，他也不記得校方曾向亞裔學生提供諮詢服務。

「最近的攻擊更像在提醒人們，這些事仍在繼續，需要解決，」林說：「這不是疫情的問題，也不是過去的事；它今天仍在發生。」他表示，有些學生發表種族歧視評論或「開玩笑」，大家聽了就讓它過去，繼續生活，這些東西就被忽略了。

心理學家徐華（Helen Hsu）指出，「這不是某人出車禍後從中復原的單一事件，而是持續出現壓力和創傷的來源；如何應對、生存和保持彈性，現有的技能並不多。」

徐華表示，亞裔學生比較不會將痛苦表現出來，反而更有可能將行為「內化」；「我們自殘，即使我們非常沮喪焦慮，也會安靜繼續做功課。我們從不在屋外表現太多情緒。」「所以學校系統就一直都是，『哦，你很好啊，你沒問題。』」

加州州立大學長灘分校教育學教授謝原真（Betina Hsieh）表示，結合具有文化敏感性的護理模式，例如，與亞裔服務社區組織建立夥伴關係，是許多地區可以採取的第一步。Act to Change聯合創始人潘克利(Maulik Pancholy)則指出，教師和校方有責任進行自我教育。