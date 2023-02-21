中風癱瘓者福音 脊椎植入電極 手臂「重生」能切牛排

自願接受試驗的33歲任杜立克，因中風而手臂癱瘓。經過電擊治療後，已可以舉臂使用刀叉切牛排、吃牛排。(美聯社)

科學家實驗用電極刺激一名因中風 而手臂癱瘓病患的脊椎，本來已經無法活動的左臂竟可以抓住東西，進步到移動罐頭、開鎖；實驗到了第四周，患者也可以切牛排；但實驗一結束，把電極裝置移開後，又逐漸恢復癱瘓。

20日發表在「自然醫學 」(Nature Medicine)期刊的實驗報告指出，雖然試驗規模非常小，仍然替美國每年約80萬名中風病患當中一半手臂和手部癱瘓的人帶來希望。

美聯社報導，33歲的匹茲堡居民任杜立克(Heather Rendulic)是自願接受試驗的患者之一；研究人員在她的脊椎骨節上植入電極裝置，打開電流的時候，她的手臂幾乎可以運用自如。這項試驗，目前只對她和另一病患兩人進行到可以寫報告的階段。

任杜立克(右)接受卡內基美倫大學的研究生等醫療實驗科學人員，在癱瘓的手臂上連電流感應器。(美聯社)

2021年5月7日植入電擊裝置後，33歲任杜立克在當月24日就嘗試用癱瘓的左手臂去抓罐頭。(美聯社)

另一試驗對象的癱瘓更嚴重，但也同樣有效，實驗結束時，肌肉 力量、運動精準度和範圍都大有改善；更令人驚訝的是，兩人在實驗結束後約一個月內，改善的效果仍在。

未參與本研究的科倫比亞大學神經科學家卡梅爾(Jason Carmel認為兩名試驗對象的進展很重要，證明試驗的概念正確，成果也「令人振奮」。

過去實驗已經證明，在脊椎受傷導致下半身癱瘓的人身上，植入電極裝置，可改善腿部和腳的動作，甚至恢復步行能力。不過，雙臂癱瘓更複雜：腦部要對控制肩膀上舉、手腕轉動、手指伸縮的神經發出多重訊號，中風病患的腦部要恢復這項功能，挑戰更大。

主持本研究的匹茲堡大學助理教授卡波格若瑟(Marco Capogrosso)說，病患腦手之間的聯繫仍在，但訊號傳送弱，不足以讓手臂行動自如。

自願接受試驗的33歲任杜立克脊，因中風而手臂癱瘓。2021年5月7日在匹茲堡大學醫學中心長老會醫院接受醫療團隊在她脊椎骨節上植入電極裝置。(美聯社)

自願接受試驗的33歲任杜立克脊，因中風而手臂癱瘓。2021年5月19日在匹茲堡大學醫學中心匹茲健康科學室接受連續電療，測試癱瘓手臂的肌肉強度。(美聯社)

既然如此，為何不刺激神經細胞的通路，讓神經系統更能夠感知、接受腦部微弱的訊號？他強調，此一概念沒有繞過神經控制路線，而是「強化患者移動手臂的能力。」

他和卡內基美隆大學(Carnegie Mellon U.)研究人員於是設計了電極線，裝到患者脊椎骨節上，讓電流可以抵達目標神經細胞。控制雙手和兩臂運動的神經細胞位於頸部。