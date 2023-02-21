我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

中風癱瘓者福音 脊椎植入電極 手臂「重生」能切牛排

記者張聲肇／綜合報導
自願接受試驗的33歲任杜立克，因中風而手臂癱瘓。經過電擊治療後，已可以舉臂使用刀叉切牛排、吃牛排。(美聯社)
自願接受試驗的33歲任杜立克，因中風而手臂癱瘓。經過電擊治療後，已可以舉臂使用刀叉切牛排、吃牛排。(美聯社)

科學家實驗用電極刺激一名因中風而手臂癱瘓病患的脊椎，本來已經無法活動的左臂竟可以抓住東西，進步到移動罐頭、開鎖；實驗到了第四周，患者也可以切牛排；但實驗一結束，把電極裝置移開後，又逐漸恢復癱瘓。

20日發表在「自然醫學」(Nature Medicine)期刊的實驗報告指出，雖然試驗規模非常小，仍然替美國每年約80萬名中風病患當中一半手臂和手部癱瘓的人帶來希望。

美聯社報導，33歲的匹茲堡居民任杜立克(Heather Rendulic)是自願接受試驗的患者之一；研究人員在她的脊椎骨節上植入電極裝置，打開電流的時候，她的手臂幾乎可以運用自如。這項試驗，目前只對她和另一病患兩人進行到可以寫報告的階段。

任杜立克(右)接受卡內基美倫大學的研究生等醫療實驗科學人員，在癱瘓的手臂上連電流...
任杜立克(右)接受卡內基美倫大學的研究生等醫療實驗科學人員，在癱瘓的手臂上連電流感應器。(美聯社)

2021年5月7日植入電擊裝置後，33歲任杜立克在當月24日就嘗試用癱瘓的左手臂...
2021年5月7日植入電擊裝置後，33歲任杜立克在當月24日就嘗試用癱瘓的左手臂去抓罐頭。(美聯社)

另一試驗對象的癱瘓更嚴重，但也同樣有效，實驗結束時，肌肉力量、運動精準度和範圍都大有改善；更令人驚訝的是，兩人在實驗結束後約一個月內，改善的效果仍在。

未參與本研究的科倫比亞大學神經科學家卡梅爾(Jason Carmel認為兩名試驗對象的進展很重要，證明試驗的概念正確，成果也「令人振奮」。

過去實驗已經證明，在脊椎受傷導致下半身癱瘓的人身上，植入電極裝置，可改善腿部和腳的動作，甚至恢復步行能力。不過，雙臂癱瘓更複雜：腦部要對控制肩膀上舉、手腕轉動、手指伸縮的神經發出多重訊號，中風病患的腦部要恢復這項功能，挑戰更大。

主持本研究的匹茲堡大學助理教授卡波格若瑟(Marco Capogrosso)說，病患腦手之間的聯繫仍在，但訊號傳送弱，不足以讓手臂行動自如。

自願接受試驗的33歲任杜立克脊，因中風而手臂癱瘓。2021年5月7日在匹茲堡大學...
自願接受試驗的33歲任杜立克脊，因中風而手臂癱瘓。2021年5月7日在匹茲堡大學醫學中心長老會醫院接受醫療團隊在她脊椎骨節上植入電極裝置。(美聯社)

自願接受試驗的33歲任杜立克脊，因中風而手臂癱瘓。2021年5月19日在匹茲堡大...
自願接受試驗的33歲任杜立克脊，因中風而手臂癱瘓。2021年5月19日在匹茲堡大學醫學中心匹茲健康科學室接受連續電療，測試癱瘓手臂的肌肉強度。(美聯社)

既然如此，為何不刺激神經細胞的通路，讓神經系統更能夠感知、接受腦部微弱的訊號？他強調，此一概念沒有繞過神經控制路線，而是「強化患者移動手臂的能力。」

他和卡內基美隆大學(Carnegie Mellon U.)研究人員於是設計了電極線，裝到患者脊椎骨節上，讓電流可以抵達目標神經細胞。控制雙手和兩臂運動的神經細胞位於頸部。

中風 醫學 肌肉

上一則

共和黨總統初選 他們搶攻愛阿華 未見川普造訪

下一則

澤倫斯基：中國若挺俄羅斯 恐爆發第三次世界大戰

延伸閱讀

電擊中風手臂癱瘓病患脊椎有效 試驗尚待完善

電擊中風手臂癱瘓病患脊椎有效 試驗尚待完善
愛侶甜蜜抱睡 小心「蜜月手」嚴重恐致「不舉」

愛侶甜蜜抱睡 小心「蜜月手」嚴重恐致「不舉」
醫藥／臉麻以為中風 竟是長腦動脈瘤

醫藥／臉麻以為中風 竟是長腦動脈瘤
搬運工腰椎退化坐輪椅 脊椎內視鏡助行走

搬運工腰椎退化坐輪椅 脊椎內視鏡助行走

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

2023-02-18 02:30

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半