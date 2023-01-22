韓戰老兵30分鐘擊落4米格機 戰績被藏50年 97歲獲頒勳章

前海軍飛行員威廉斯在韓戰期間曾於30分鐘內擊落四架蘇聯米格戰機，這段歷史被保密了50年，他20日獲頒海軍十字勳章。（取自臉書）

前海軍飛行員威廉 斯在韓戰期間曾於30分鐘內擊落四架蘇聯米格戰機，堪稱真實世界的「捍衛戰士」。這段歷史一度被列為機密，以避免美蘇升高衝突而導致第三次世界大戰。

97歲的加州 居民威廉斯（Royce Williams）在1952年11月韓戰期間，擊落蘇聯戰鬥機的傳奇戰績，被保密50多年。威廉斯20日獲頒海軍十字勳章（Navy Cross），這是美軍頒發給英勇行為的第二高榮譽勳章。

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海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）表示，在他審查過的眾多提升獎勵的提案中，威廉斯的案例「無出其右」。「我很清楚，他的作為確實卓越非凡，較符合更高榮譽勳章的標準」。

有線電視新聞網（CNN）報導，當年27歲的海軍飛行員威廉斯駕著F9F「黑豹」（Panther）戰機從航空母艦「歐里斯卡尼號」（USS Oriskany）起飛，與其他三名飛行員執行戰鬥偵巡。

執行戰巡任務的領頭戰機出現機械問題，於是和僚機返航，剩下威廉斯及其僚機執行任務。接著，他們發現七架蘇聯敵機米格-15（MiG-15）正朝著特遣部隊飛去。

特遣部隊指揮官下令威廉斯及僚機保持在米格機和美艦之間，在此同時，四架蘇聯米格機轉向威廉斯並朝他開火。威廉斯回憶，他朝尾隨的米格機開火，這架米格機後來脫隊，威廉斯的僚機追了上去。此時航艦指揮官下令，不准威廉斯和蘇聯戰機交火；但他已在交戰，甚至另外三架米格-15也朝他飛來。

接下來半個多小時，他和六架米格機空戰，蘇聯軍機犯了一些錯誤，有四架陸續遭到擊落。根據海軍紀念館網站上的交戰記錄，在戰鬥過程中，威廉斯將F9F攜帶的760發20毫米機砲子彈全數發射。

威廉斯接著安全返回航艦。任務結束後，他數了一下自己的飛機上有263個彈孔。威廉斯本人就宛如真人版「捍衛戰士」（Top Gun）。威廉斯說：「我就像一台機器。我只是在做受訓時所做的事情。」

前海軍飛行員威廉斯在韓戰期間曾於30分鐘內擊落四架蘇聯米格戰機，這段歷史被保密了50年，他20日獲頒海軍十字勳章。（取自海軍臉書）

海軍紀念館網站指出，威廉斯的英勇事蹟一路傳到最高層，時任總統艾森豪（Dwight Eisenhower）與國防部長、數位海軍上將都接見過他，他被下令不得談論他和蘇聯軍機交火，因為他們擔心此事可能會升高美國和蘇聯之間的衝突，並可能引發第三次世界大戰。

1953年，威廉斯被授予銀星勳章（Silver Star），但在授勳時並未提及蘇聯飛機，僅提及「敵方」飛機，且只提到了擊落3架。

到了2002年，這些紀錄被解密，關於威廉斯與蘇聯軍機交戰的消息開始流傳。

代表加州第48選區的美國眾議員 伊薩（Darrell Issa）與幾名海軍軍官聯手向五角大廈請願，要將威廉斯之前因該任務獲得的銀星勳章晉升到更高的榮譽。了解他所作所為的退伍軍人團體表示，銀星勳章的獎勵對威廉斯還不夠，有人說他應該獲得軍方最高榮銜—榮譽勳章（Medal of Honor）。

最後，戴杜羅批准將威廉斯的獎章升級為海軍十字勳章。

威廉斯表示，他從沒想過會因為過去發生的事情而獲得認可。他還說，希望已經去世的妻子和父親能夠在頒獎典禮上看到他領獎，不過他也很高興他的兒子和飛行員朋友能夠出席。

伊薩稱威廉斯是「無與倫比的捍衛戰士飛行員，永遠的美國英雄」。

伊薩表示，70年前威廉斯在北太平洋和北韓沿岸上空35分鐘內展現的英雄氣概和勇猛，解救了同僚飛行員、船艦士官兵的性命，「他的故事將流芳百世，但現在已獲得爭相傳頌」。