6.25萬難民限額？布林肯稱5月有新指示

國務卿布林肯18日電視受訪時表示，要增加難民入籍名額，受算今年預算經費恐難達成。(美聯社)

拜登 總統在2月中時，曾表示有意將收容難民額度增至6萬2500人，但是此支票已瀕臨「跳票」；國務卿布林肯 (Antony Blinken)18日坦承，本財年「非常難以實現」此目標，並稱這是因為前朝留下的爛攤子所致。但他表示5月會有新的指示。

布林肯接受「美國 廣播公司」(ABC)節目專訪時表示：「我們當前面臨其中一個最大的問題就是，我們接手了一個破碎的體系，難民收容體系沒有到位，也沒有足夠資源，讓一切運作能如外界還有我們所希望的那樣有效率」。

前總統川普任內，將美國難民收容額度定在1萬5000人的史上最低數字；拜登在今年2月中時曾知會國會，表示有意將額度增至6萬2500人，但是本月16日簽署的緊急決定中，只提到「加快」難民進入美國的速度，並未上修收容額度，引發外界譁然及批評。

德州羅馬市的一位教會志工上月底在格蘭特河邊，救起一位被偷渡組織丟下不管的小無證女童。(美聯社)

布林肯強調，拜登作出這樣的指示，意味著著手啟動難民收容程序，前政府施加的限制也將會解除；布林肯承諾，拜登政府未來幾周都會持續討論此事，預計5月中將有更新的指示。

在數名同為民主黨籍的國會議員批評「無法接受」的壓力下，白宮後來承諾，將在5月15日訂出難民收容額度的「最終增加數字」。

拜登政府對收容難民態度轉趨保守，很可能與美墨邊界危機發酵，形成兩難的局面有關；拜登16日也坦承，政府實在無法同時兼顧邊界及難民問題。難民與美墨邊界無證移民不同，前者係由政府在海外審查並許可後，核准難民踏上美國的土地。

另一方面，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則緩頰稱，雖然拜登政府目前的難民收容額度仍是1萬5000人，但是已經有所改變，例如過去對來自非洲的難民配額為「0」，但現在已非如此。