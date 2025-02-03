加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

美國對加拿大加徵關稅在即，川普（左）卻於美東時間3日上午發文透露自己剛和加拿大總理杜魯多交談，而且當地時間下午3時會再對談一次。圖為兩人2019年12月參加北約一場會議的檔案照。 （美聯社）

美國高關稅即將生效上路，美國總統川普 3日下午與加拿大 總理杜魯多（Justin Trudeau）通話；川普指出，加拿大承諾實行13億美元的邊境 計畫，阻止毒品流通，並派遣近1萬名人員至美加邊境；川普表示，美國對加拿大的高關稅也計畫先暫停一個月施行。

川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國10%的關稅，預計4日生效。

川普3日上午先與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話；川普指出，薛恩鮑姆同意派出一萬名墨西哥士兵至美墨邊境，防止芬太尼（fentanyl）和非法移民進入美國；川普遂同意先暫停對墨西哥施行高關稅一個月。

川普3日下午與杜魯多通話；川普指出，加拿大已經同意要守護北方邊境，並結束如芬太尼的毒品流入美國。

川普指出，加拿大承諾實行13億美元的邊境計畫；川普說，杜魯多承諾說，加拿大將增援直升機、技術和人員至兩國邊境，並強化與美國合作、增加投入的資源來阻止芬太尼的流通。

川普指出，加拿大也承諾派出近1萬名前線人員來保護邊境，確保全天候24小時監視邊境狀況。川普說，加拿大也承諾，任命管理芬太尼的主管，同時把販毒集團視為恐怖分子。

川普說，加拿大和美國將組織共同打擊勢力來對抗組織犯罪、芬太尼和洗錢行為。

川普指出，他對這項初步的結果表示滿意，並表示，於1日宣布的關稅措施將暫停一個月，以決定是否能與加拿大達成新的經濟共識。