我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

基伊大橋遭撞斷／近1個月2起撞斷橋 引橋梁安全疑慮

編譯潘勛／綜合27日電
中國廣州瀝心沙大橋今年2月22日才遭貨輪撞斷，才時隔一個月，美國也發生貨輪撞橋意外。（取自央視）
中國廣州瀝心沙大橋今年2月22日才遭貨輪撞斷，才時隔一個月，美國也發生貨輪撞橋意外。（取自央視）

紐約時報報導，26日巴爾的摩港基伊大橋遭巨型貨櫃輪達利號(Dali)撞斷，再加上2月22日中國廣州也發生貨櫃輪撞斷橋基事件，挑起安全標準方面的疑慮，擔憂船舶愈造愈大，全球橋梁遇到撞擊時，是否具備抗撞能力。

廣州港貨櫃輪撞橋事件，規模要比巴爾的摩港基伊大橋遭馬士基航運公司貨櫃巨輪撞斷小得多，但是堆疊很高的貨櫃輪撞斷雙線橋梁，一樣導致車輛掉落；中國官方表示，事故導致五人喪生。

兩起撞橋事件另引發問題，是否該要求更多船隻碰到橋梁緊急事故，要具備快速下錨能力，還有拖船要不要陪護更多貨輪進出港口。

廣州撞橋事件尚未有最後報告，而美國官方才剛開始調查巴爾的摩事件。防阻船撞擊設備，就保護世界主要水道橋梁的橋墩是標準配備，巴爾的摩港水道也屬其中。紐約市維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)就有混凝土加巨岩組成的龐大障礙物，環繞橋墩基底來支持。

支持基伊大橋橋墩的障礙物年代有多久遠，目前不得而知，但基伊大橋建造距今快要半個世紀，設計則更早。這段期間，船舶已變大許多。

廣州撞橋事件發生珠江的小運河，那條水道遠沒那麼重要，橋梁也裝有旨在保護橋墩基座的各類裝置，以防船隻撞擊。中國央視報導，保護工作按理該在2022年竣工，但告拖延，最新完工期限訂於今年8月。

很多大型船隻的港口領航員或船員在船舶要進港離港時，都會準備好兩具錨，以防緊急事件如船隻失去動力、必須快速停止時可以拋落。開設在紐約的「卡拉特薩斯海運顧問」(Karatzas Marine Advisors)船隻檢驗公司執行長卡拉特薩斯(Basil M. Karatzas)表示，他瞧見油輪船員通常會這做，但貨櫃輪較不常見。

卡拉特薩斯表示，錨必須解固以備拋入，這麼做要花好些準備時間，一般船上人員要親自到船頭解錨釋放，遇到緊急狀況才拋下是辦不到的。

大型船隻離港入港時經常有拖船陪護，以便大船有困難時可以拖它們離開，免受傷害。26日「達利號」撞橋時有無拖船在旁，目前不得而知。

「達利號」離開巴爾的摩港時，恰逢春季潮水要流出港口，而且時逢快要月圓，離滿月不到24小時。春季滿月時逢當地海平面因潮水而出現最大變化；雖說巴爾的摩港即便春潮滿月，一般變化也不算大，但潮汐運動很可能也是這次撞橋事件的因素之一。

紐約時報 紐約市 維拉札諾大橋

上一則

拜登、歐巴馬放下心結 達成共識拚勝選

下一則

基伊大橋遭撞斷／類似事故生還者：下墜數秒會想起親人

延伸閱讀

貨船撞斷大橋釀意外 紐約有充分預警措施

貨船撞斷大橋釀意外 紐約有充分預警措施
船愈造愈大...近1個月2起撞斷橋 引橋梁安全疑慮

船愈造愈大...近1個月2起撞斷橋 引橋梁安全疑慮
一洲焦點／巴爾的摩大橋被撞全程解析、NBC自打臉

一洲焦點／巴爾的摩大橋被撞全程解析、NBC自打臉
巴爾的摩橋塌若推升通膨 Fed降息時點恐延到9月？

巴爾的摩橋塌若推升通膨 Fed降息時點恐延到9月？

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅