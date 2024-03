基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

有關單位從接獲貨輪發出遇難求救通知,到撞橋時間,時間約一分鐘。圖為警方27日繼續封鎖橋面交通。(路透)

巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)橋墩26日清晨遭大型貨輪「達利號」(Dali)撞上導致橋段斷裂,通話紀錄顯示,馬里蘭州 運輸警察局(Maryland Transportation Authority Police)警察把握不到一分鐘的應變時間,及時攔下即將過橋的車輛,才沒讓傷亡人數增加。警員也意識到橋上還有施工的工人,但似乎來不及通知他們撤離貨輪就已撞上。

至少由八名拉丁裔工人組成的晚班施工小組,事發當時正在橋面填補路面坑洞,卻沒有收到任何緊急通知。施工團隊所處位置就是斷裂橋段,有兩名工人落水後獲救,另找到兩具屍體,其他人員推測已經死亡。美聯社報導,根據失蹤工人的一位同事表示,他被告知橋塌陷時,工人們正在休息,坐在停在橋上的卡車裡。

施工團隊在橋面斷裂而落水之前是否獲得通知,直到27日上午仍有待釐清。

搜救人員指出,水底確有車輛,推測罹難者可能在車輛當中。

「達利號」偏離航道,即將撞上橋墩之前的最後幾分鐘,船員發出緊急求救信號「mayday」。

26日清晨1時27分,貨輪即將撞上橋梁的倒數兩分鐘前,馬州 運輸警察局員警透過無線電通知基伊大橋南、北兩側入口的交通指揮官「擋下所有基伊大橋車輛通行」。員警說道:「有艘已經失控的貨輪正在接近橋梁。直到狀況排除之前,我們要把車流擋下來。」

另一名員警從基伊大橋南側入口回報說,已經攔下北上車道的車輛。

1時28分,一名員警詢問橋上是否有施工團隊,若有要通知工頭必須暫時撤離。

位於大橋北側入口的員警回覆說,如果有人過來接班管制交通,可以騎車前往通知施工團隊。然而,「達利號」在1時28分撞上橋墩,撞擊力道估計有1000磅。

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)27日接受晨間新聞節目「今日」(Today)專訪時,兩度被問到官員是否把貨輪即將撞上橋梁的消息通知施工團隊,並未明確回答。

可以確定的是,馬州運輸警察局員警嘗試通知施工團隊,結果卻來不及。

摩爾嘉許馬州運輸警察局員警為英雄,讓原本要開車過橋的民眾保住性命。