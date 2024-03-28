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基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

記者顏伶如／綜合報導
有關單位從接獲貨輪發出遇難求救通知，到撞橋時間，時間約一分鐘。圖為警方27日繼續封鎖橋面交通。(路透)
有關單位從接獲貨輪發出遇難求救通知，到撞橋時間，時間約一分鐘。圖為警方27日繼續封鎖橋面交通。(路透)

巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)橋墩26日清晨遭大型貨輪「達利號」(Dali)撞上導致橋段斷裂，通話紀錄顯示，馬里蘭州運輸警察局(Maryland Transportation Authority Police)警察把握不到一分鐘的應變時間，及時攔下即將過橋的車輛，才沒讓傷亡人數增加。警員也意識到橋上還有施工的工人，但似乎來不及通知他們撤離貨輪就已撞上。

至少由八名拉丁裔工人組成的晚班施工小組，事發當時正在橋面填補路面坑洞，卻沒有收到任何緊急通知。施工團隊所處位置就是斷裂橋段，有兩名工人落水後獲救，另找到兩具屍體，其他人員推測已經死亡。美聯社報導，根據失蹤工人的一位同事表示，他被告知橋塌陷時，工人們正在休息，坐在停在橋上的卡車裡。

施工團隊在橋面斷裂而落水之前是否獲得通知，直到27日上午仍有待釐清。

搜救人員指出，水底確有車輛，推測罹難者可能在車輛當中。

「達利號」偏離航道，即將撞上橋墩之前的最後幾分鐘，船員發出緊急求救信號「mayday」。

26日清晨1時27分，貨輪即將撞上橋梁的倒數兩分鐘前，馬州運輸警察局員警透過無線電通知基伊大橋南、北兩側入口的交通指揮官「擋下所有基伊大橋車輛通行」。員警說道：「有艘已經失控的貨輪正在接近橋梁。直到狀況排除之前，我們要把車流擋下來。」

另一名員警從基伊大橋南側入口回報說，已經攔下北上車道的車輛。

1時28分，一名員警詢問橋上是否有施工團隊，若有要通知工頭必須暫時撤離。

位於大橋北側入口的員警回覆說，如果有人過來接班管制交通，可以騎車前往通知施工團隊。然而，「達利號」在1時28分撞上橋墩，撞擊力道估計有1000磅。

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)27日接受晨間新聞節目「今日」(Today)專訪時，兩度被問到官員是否把貨輪即將撞上橋梁的消息通知施工團隊，並未明確回答。

可以確定的是，馬州運輸警察局員警嘗試通知施工團隊，結果卻來不及。

摩爾嘉許馬州運輸警察局員警為英雄，讓原本要開車過橋的民眾保住性命。

橋齡47年的基伊大橋遭受撞擊後20秒，橋面斷裂掉入帕塔普斯科河(Patapsco River)。

港口救難船與陸軍兵工團堪察船27日在斷橋附近水域，繼續打撈遇害者與情清理水道同步...
港口救難船與陸軍兵工團堪察船27日在斷橋附近水域，繼續打撈遇害者與情清理水道同步進行。(路透) Emergency boats work near the collapsed section of the Francis Scott Key Bridge, after the Dali cargo vessel crashed into it, in Baltimore, Maryland, U.S., March 27, 2024. REUTERS/Mike Segar【作者：路透通訊社，日期：2024-03-27，數位典藏序號：20240327223102815】

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