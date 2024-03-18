白宮：希望字節跳動撤資 不是要禁TikTok

國安會發言人柯比說，白宮並不想禁TikTok，而是希望字節跳動撤資。(路透)

國會眾院 日前通過法案，迫使TikTok 的中國母公司字節跳動撤資，否則TikTok面臨在美被禁。白宮國安會發言人約翰·柯比 (John Kirby)17日接受美國廣播公司(ABC)談話節目「本周」採訪，除了對眾院通過相關法案表達支持，也承認很多美國的TikTok用戶對政府做法存有疑慮。

「我要再一次強調，這不是一個禁用的問題，」ABC引述柯比的話說，「我們不願看到TikTok被禁，我們了解很多人依賴它。」柯比受訪時強調，拜登政府其實是希望看到TikTok與其母公司剝離和撤資；但是字節跳動已經表示強烈反對眾院通過的相關法案，同時聲稱對使用TikTok資料安全的擔憂毫無根據。

美國之音報導，「我們希望看到中國公司撤資，因為我們擔心，而且每一個美國人也應該擔心數據安全，擔心字節跳動公司和中國共產黨可以拿他們掌握的美國人使用這一程序的信息去幹什麼，」柯比說。

備受年輕人歡迎並在美國擁有1.7億用戶的TikTok去年在美國的營收高達160億元，雖然公司用於商務擴充的資金投入更大，目前仍然沒有扭虧為盈。由於美國政府和國會都擔心TikTok的用戶資料可能被總部設在北京的字節跳動公司與中國政府分享，從而給美國帶來國家安全隱患，因此是否和如何讓TikTok在美國運營便成為一個備受爭議的議題。

ABC在17日的節目中也採訪了對眾院法案投反對票的加州民主黨籍眾議員卡納(Ro Khanna)，他認為這項法案違反了憲法第一修正案。卡納說， 「我們可以禁止任何數據送往外國並保護美國數據。第二，我們可以禁止對任何社媒程式施加外國影響，而不管這是TikTok還是別的程式。此外，這項法律也適用於向中國公司出售數據的數據中介商，」，卡納說，「我認為目前的法案實際上並未解決問題。」