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拒生活被侵蝕 20多歲年輕人漸離開抖音

記者胡玉立／綜合報導
在新冠疫情期間養成沉迷抖音(TikTok)習慣的20來歲年輕人，正在刪除或退出這些讓他們流連忘返的社群媒體或應用程序。(美聯社)
在新冠疫情期間養成沉迷抖音(TikTok)習慣的20來歲年輕人，正在刪除或退出這些讓他們流連忘返的社群媒體或應用程序。(美聯社)

在新冠疫情期間養成沉迷抖音(TikTok)習慣的20來歲年輕人，正在刪除或退出這些讓他們流連忘返的社群媒體或應用程序；因為許多人開始質疑社群媒體對自己的負面影響，希望從此更加專注在生活、工作、人際關係上。

Data.ai行動分析公司數據顯示，從2022年到2023年，抖音美國18歲至24歲平均月用戶數下降了近9%。

華爾街日報報導這項20多歲年輕族群「新趨勢」時指出，很多20來歲的年輕人使用抖音等社媒十多年，他們現在開始注意到，沉迷抖音妨礙了自己的睡眠、工作、家務和人際關係；有些人甚至表示，再這樣下去，會無法追逐創意和夢想。他們因此決定刪除該應用程序，尋求更多親身體驗、更加投入日常生活。

拋棄這些社群媒體應用程式，或許有點像是離開社會，至少是接受與流行文化知識之間存在巨大差距。華爾街日報報導，20來歲年輕人「離開抖音」的趨勢，究竟只是個小插曲？抑或是真正的衰退？還有待觀察。

回顧疫情期間，抖音在青少年和年輕族群之中大受歡迎；到2021年秋季，抖音全球月用戶數已逾10億，成為文化時代精神的一環。消費趨勢和迷因從抖音產生，然後移向世界各地。目前該應用程序24歲以下美國成年人每月用戶總計5440萬，約占全美每月1億7000萬用戶的32%；數量仍然很龐大。

抖音發言人表示：「抖音提供了多種工具，從自訂螢幕時間限制到睡眠提醒，數以百萬人都在使用這些工具來提醒自己如何對使用時間做出有意識的決定。」

27歲的紐約會計師布魯絲(Keilah Bruce)是在去年抖音演算法開始向她顯示與她私人想法相符的內容後，停止使用該應用程式。她說：「被知道是一回事，被了解是另一回事。」

至於25歲在華府諮詢顧問公司工作的泰特(Elizabeth Tate)，在2022年年中徹底退出抖音，去年10月她也退出了臉書和Instagram。泰特說：「我明白自己在這個星球上的時間非常有限，而我想要體驗、完成和去做的事情太多了。我已經分了心，浪費了太多時間。」

抖音 社群媒體 華爾街

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