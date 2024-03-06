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柯林頓、歐巴馬將為拜登站台 募款估逾千萬 民主黨史上最賺

編譯徐薏茹／綜合5日電
前總統柯林頓(右)與歐巴馬將為拜登的募款會站台，預期將可籌得逾3000萬元。(路透)
前總統柯林頓(右)與歐巴馬將為拜登的募款會站台，預期將可籌得逾3000萬元。(路透)

美國總統拜登逐漸加強競選連任的火力，本月底在紐約舉行的一場募款活動將首次集結三位民主黨總統，主辦單位預估這場的募款會將成為民主黨史上募款成績最佳的籌款會，預計將募得超過1000萬元，吸引至少3000人參與。

「拜登勝利基金」(Biden Victory Fund)全國財務主席克爾吉(Chris Korge)在採訪中說明3月28日在紐約無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)舉辦的晚會，拜登與前總統柯林頓、歐巴馬都將出席。

門票售價為250元，首要福利將留給慷慨的捐款人，捐贈10萬元以上有機會同時與三位民主黨總統合照，捐款25萬及50萬元還能參與三位總統出席的兩次招待會。

哥倫比亞廣播網(CBS)「史蒂芬柯貝爾晚間秀」(The Late Show with Stephen Colbert)主持人柯貝爾將與三位總統來場精采的對話，是該活動的重點。

據民主黨消息人士透露，音樂嘉賓以及與活動相關的podcast也在籌備中。

克爾吉是資深的民主黨募款人，曾在2016年擔任喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)競選活動的全國財務長。他說：「這次將是拜登政治生涯中最大的一場募款活動，我認為這是民主黨史上最大的募款活動，也是唯一一次三位民主黨總統一起募款。」

克爾吉說，康泰納仕出版集團(Condé Nast)編輯主任安娜·溫圖爾是幕後策畫人之一，民主黨全國委員會(DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)、拜登競選籌款人派瑞特(Michael Pratt)、柯琳·柯菲(Colleen Coffey)及拜登競選財務長吉福德(Rufus Gifford)都是重要角色。

集結三位總統的想法來自美國職業籃球聯盟(NBA)密爾瓦基公鹿隊前老闆、長期民主黨捐款人拉斯瑞(Marc Lasry)，以及他的兒子艾利柯斯(Alex)；2012年，父子倆曾在紐約的一次聯合募款活動中接待柯林頓和歐巴馬。

克爾吉表示，在3月28日的活動中，與三位總統合影有望成為大金主中最熱門的獎勵。

民主黨 拜登 柯林頓

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