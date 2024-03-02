CDC：患新冠不必隔離5天 24小時沒發燒可正常活動

聯邦疾病防治中心公布最新的新冠肺炎防疫指南，取消五天的隔離規定，退燒24小時後即可正常上班上課，新冠的威脅已降至與流感一般的等級。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC )1日宣布，新冠或其他呼吸道病毒感染者不必隔離五天即可上班上學；確診者在未服退燒藥之下，至少24小時沒有發燒，或者症狀改善，即可正常活動；CDC放鬆隔離指南，等於把疫情期間奪走超過118萬美國人性命的新冠肺炎降為和感冒等季節性流行病相似的級別。

老人療養院、住院病患確診 維持隔離5天

根據CDC最新頒布的防疫 準則，民眾如發現症狀仍應在家休息，直到症狀改善或減輕，如有發燒則要等到退燒後24小時，便可恢復上班上學或從事日常活動。但對於老人療養院住客或醫療院所住院病患，仍須遵照原先的隔離五日規定。

CDC雖然放寬防疫標準，仍提醒患者五天內不要近距離接觸他人、戴口罩 、改善室內通風，並做好勤洗手，咳嗽或打噴嚏時掩蓋口鼻等個人衛生習慣。

新規定也適用流感、呼吸道融合病毒患者

CDC主任曼蒂‧柯恩(Mandy Cohen)表示，前述防疫規定適用於感染新冠肺炎，流行性感冒和呼吸道融合病毒等患者；他說，「我們的目標是繼續保護那些面臨嚴重疾病風險的人，同時讓民眾安心，這些建議都是簡單明瞭、易於理解並且可以遵循的。」

柯恩說，今年冬季新冠染疫住院與死亡人數，比過去幾年大為減少，而住院者絕大多數都沒有注射最新疫苗。她說，疫苗有降低長新冠症的功效。

聯邦疾病防治中心1日公布新冠肺炎的隔離指南，取消五天隔離的規定。（美聯社）

CDC上一次改變新冠防疫規定是兩年前新冠病毒Omicron變異株肆虐時，隔離期從十天縮短為五天。如今新冠病毒已不再像新冠肺炎疫情時期是國內最大的公共衛生威脅，去年則已降至第十位。

CDC呼吸道病毒對應小組組長傑克遜(Brendon Jackson)説，統一各種呼吸道疾病防疫規定的理由是，這些疾病病毒的擴散原理類似，因此可用同樣的方法防治。

外部專家也贊同CDC的看法。傳染病專家高恩德(Celine Gounder)認為CDC修改準則有道理，因為民眾都不再檢測是否感染病毒，「如果你不知道感染了哪一種病毒，你怎麼知道要遵守預防新冠病毒？還是預防融合性病毒擴散的規定？」

但高恩德也注意到，多數工作場所的空氣品質並沒有改善多少，而戴口罩並不是多數人可以接受的社交習慣。

同時也有專家擔心，CDC此舉可能導致民眾輕忽，認為新冠不再是威脅；免隔離五天更可能讓業主施壓員工，在他們還沒完全康復之前就趕快回去上班。

布朗大學公衛學院流行疾病中心主任珍妮佛·努佐(Jennifer Nuzzo)指出，CDC的新規定會讓患者承受更大的壓力，把公衛事件變成個人的責任。她建議公私立機構應提供免費口罩，幫助大家遵守防疫新規定。