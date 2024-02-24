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阿州冷凍胚胎判決／首席法官意見書 大量引用聖經

記者胡玉立／綜合報導
阿拉巴馬州高等法院首席法官帕克在書面意見裡，引用不少聖經經文，令主張政教分離的倡議者感到憂心。（路透）
阿拉巴馬州高等法院首席法官帕克在書面意見裡，引用不少聖經經文，令主張政教分離的倡議者感到憂心。（路透）

阿拉巴馬州最高法院裁決「冷凍胚胎視同兒童」，震驚各界。對於爭取維持美國政教分離的倡議人士來說，阿州首席法官帕克(Tom Parker)發表的判決意見書，大量引用聖經經文和基督教神學家說詞，更加令人擔憂。反墮胎的宗教保守派人士則大感欣慰。

帕克的書面意見寫道：阿州採取「基於神學的生命神聖性觀點」，「生命不能被錯誤摧毀，否則會招致聖潔之神的憤怒。」 「即使在出生之前，所有人類都帶有上帝的形象，他們的生命不能被摧毀，否則就會抹殺他的榮耀」。

帕克公布法律意見後幾小時，接受田納西州福音傳教士恩洛(Johnny Enlow)主持的線上廣播訪問，大談美國是為了成為基督教國家而建立，他明確表示自己接受所謂「七山使命」，即保守派基督徒應統治美國生活的七大關鍵領域，包括媒體、商業、教育和政府在內。

國家廣播公司(NBC)報導，帕克的言論是共和黨政治人物和民選官員接受基督教民族主義觀點的最新案例，他們主張美國法律應基於對聖經原教旨主義來解釋。

倡議政教分離人士對這些原本屬於邊陲地位的政治及宗教神學影響勢力日益增強，大感憂慮。位於馬里蘭州的伊斯蘭、基督教和猶太研究所資深學者泰勒(Matthew D. Taylor)指出，「『七山』與民主無關，它甚至是反民主願景。」

泰勒表示，聽到州最高法院首席大法官「做出極端決定」的同時，擁護一種反民主的神學，「令人瞠目結舌」，但這也是「我們政治的新現實」。

帕克的意見不具判例效力，但政教分離倡導者擔心，可能會激勵其他州的法官挑戰極限。「美國政教分離聯合會」執行長雷瑟(Rachel Laser)說：「現在的情況是，開始有政府官員大聲說出過去隱諱的事，直接挑戰我們政教分離的民主基礎」。

與此同時，部分反墮胎活動人士對裁決感到快慰。基督教律師事務所「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom)表示，這是「生命權的巨大勝利」。

墮胎 阿拉巴馬州 田納西州

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