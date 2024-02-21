4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

美國公民 暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)宣布，4月1日起將調漲入籍規費，最高漲幅約有19%：提交簡稱N-400的申請入籍表(Application for Naturalization)，費用將從現行640元提高到760元；另外，申請俗稱綠卡(green card)的永久居留權時，收費則從目前的1760元漲價到3005元。

入籍規費從2016年以來不曾調整，收費新規已於「聯邦公報」(Federal Register)公告。

國土安全部 聲明指出，國籍暨移民局 進行了兩年一次的規費通盤檢討後，認為目前收取的入籍規費不足以支應提供裁決與歸化服務的所有成本。

聲明寫道：「國土安全部調整規費標準，以便支撐所有成本，維持適當服務。」

所有入籍規費全面調漲的同時，最新頒布的收費規定也對符合資格的民眾擴大予以優惠；收入在聯邦貧窮標準400%以下的申請人，繳交規費可獲減免，提交N-400表格的申請費將從目前的320元調整為380元。

2023會計年度裡，公民暨移民服務局為87萬8500多人舉行入籍效忠宣誓(Oath of Allegiance)儀式。移民局表示，原本的入籍申請積案已經解決。

國土安全部統計顯示，截至2023年1月1日為止，全美約有900萬擁有永久居留權的民眾有資格申請入籍成為美國公民，但還沒有提出申請。

前總統川普任內原本計畫大幅調高入籍手續費，但後來遭到聯邦法官推翻，這波規費漲價幅度較川普政府提議的低了許多。

移民律師說，各種移民手續開銷向來有著一路漲價的趨勢，有入籍打算的移民不妨考慮趕在4月1日收費新標準上路前完成送件。

目前提交紙版N-400的申請入籍表費用為640元，如果包括蓋指紋的生物辨識(biometrics)手續則要725元；提出入籍申請並不保證一定能成為美國公民，各種申請費用均不退款。