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鮑爾曝最快5月降息 低於市場3月預期…歐美股市收黑

編譯廖振堯／綜合5日電
聯準會主席鮑爾稱，今年將降息三次，最快5月開始。(取自CBS 60分鐘)
聯準會主席鮑爾稱，今年將降息三次，最快5月開始。(取自CBS 60分鐘)

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在4日晚間播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)中透露今年有望降息三次，預計最快將於5月開始；由於他的說法與市場認為3月就能開始降息的預期不同，美股、歐股各大指數5日全面收黑。

美聯社報導，鮑爾稱美國就業市場和經濟強勁，沒有跡象表明即將出現衰退，「我確實認為經濟狀況良好，而且有充分理由認為會變得更好。」

他並說隨著通膨穩定降溫，聯準會政策制定委員會幾乎所有19名成員都同意今年下調央行關鍵利率是適當的。鮑爾也承認聯準會錯誤地判斷了2021年至2022年通膨飆升持續的時間，當時多次暗示通膨是短期的，以致於升息行動過於緩慢。

也有聯準會官員謹慎看待降息前景，尤其是2日報告顯示12月就業成長意外飆升；聯準會鷹派理事蜜雪兒‧鮑曼(Michelle Bowman)便說，通膨明顯受控才適合降息，但在她看來還沒到那個地步。

為了對抗通膨，聯準會從2022年3月開始連續升息11次，目前基準利率穩定在5.4%左右，為22年來高點。聯準會官員去年12月表示預計今年可降息三次，到年底將基準利率降至4.6%左右，依聯準會偏好參考的個人消費支出(PCE)指標，2023年12月通膨率較12個月前降至2.6%；整個下半年通膨年率僅為2%，與聯準會的目標相符，且比2022年夏季7.1%的高點大幅下滑。

鮑爾亦重申，下一次3月會議宣布降息可能為時過早。在上月31日的記者會上，鮑爾強調央行官員希望看到通膨受到控制的進一步證據，「這並不是說我們正在尋找更有力的數據，而是在已獲得的有力數據中，希望看到其得以延續的證明。」

受鮑爾發言影響，美國兩年期公債殖利率應聲上揚至一個月來的高點4.483%；美股亦下挫，道瓊工業指數收盤下跌0.71%、史坦普500指數跌0.32%、那斯達克綜合指數跌0.2%。道瓊歐洲Stoxx 600指數也跌了0.1%。

此外，數據顯示美國服務業上個月成長加速反彈、就業情況火熱，但供應商的投入成本達到11個月以來最高。LPL Financial首席經濟學者羅奇(Jeffrey Roach)指出，市場可能會變得緊張，因為採購經理報告的支付價格大幅上漲，主要反映運輸成本增加，「不過這種成本上漲應該是暫時的。」

聯準會 鮑爾 降息

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