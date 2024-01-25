我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

歐記健保登記人數增500萬 連3年刷新紀錄

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普說，他若再度執政，上台後將撤銷「歐記健保」。圖為反對歐記健保的民眾在華府聯邦最高法院外舉牌示威。(美聯社)
前總統川普說，他若再度執政，上台後將撤銷「歐記健保」。圖為反對歐記健保的民眾在華府聯邦最高法院外舉牌示威。(美聯社)

根據聯邦政府24日公布統計數據，2100多萬民眾透過俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台辦理登記參加，人數創下歷年新高。不過，前總統川普則說，他如果再度執政，上台之後將撤銷「歐記健保」。

統計顯示，這次開放登記期前往「可負擔健保法」市場平台辦理登記的人數，比上一個開放期增加500萬人，登記總人數連續三年刷新紀錄。拜登政府官員及政府外部研究學者指出，這個現象是因為俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)取消了疫情期間的保護措施。2020年3月起，受到疫情影響，白卡參加者不需重新辦理登記，各州則從2023年4月開始恢復白卡資格審查。

若與拜登總統2021年上台初期相比，在「可負擔健保法」市場平台辦理登記的人數成長約80%。

拜登發表聲明說，美國人民清楚表達態度，不希望「可負擔健保法」遭到縮減或取消，而是希望加強計畫並獲得保障。

2010年通過的「可負擔健保法」是前總統歐巴馬的重大國內政策政績，共和黨則以「廢除歐記健保」做為競選主軸，2012年因此贏回眾院多數，並在2014年拿下參院多數，2016年入主白宮。川普任內，共和黨多次嘗試推翻「歐記健保」但屢戰屢敗。

由於民調顯示，選民對於「歐記健保」的看法明顯對民主黨有利，不少共和黨籍國會議員因此感到憂心。最近公布的幾項選舉民調也顯示，許多選民透過「歐記健保」取得保險，民意對「歐記健保」的好感穩定上升。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)調查發現，平均每十名美國人中，就有六人對「歐記健保」持正面看法。2010年至2017年間的相同研究，對「歐記健保」持正面看法的民眾均不到半數。

川普2023年11月便在自創社群網站「真實社群」(Truth Social)發文寫道，將推出更好的健保計畫取代「歐記健保」，但迄今尚未公布計畫。

最新數據顯示，已有2100多萬民眾透過俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」市場平台...
最新數據顯示，已有2100多萬民眾透過俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」市場平台辦理登記參加，人數創下歷年新高。圖為華人社區機構宣導歐記健保登記。(本報檔案照)

歐記健保 拜登 共和黨

上一則

今年第一次 美飛彈驅逐艦芬恩號 通過台灣海峽

下一則

民眾領取社安福利增 報稅時恐補稅

延伸閱讀

川普再奪新罕州 紐時：共和黨初選可能「大勢底定」

川普再奪新罕州 紐時：共和黨初選可能「大勢底定」
川普料出線 拜營盼大選提早開打 激發民主黨金主及選民

川普料出線 拜營盼大選提早開打 激發民主黨金主及選民
WSJ：川普若二度執政 將有更多貿易戰開打

WSJ：川普若二度執政 將有更多貿易戰開打
川普若再任總統 美股將大漲？瑞銀策略師：推論謬誤

川普若再任總統 美股將大漲？瑞銀策略師：推論謬誤

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討