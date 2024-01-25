歐記健保登記人數增500萬 連3年刷新紀錄

前總統川普說，他若再度執政，上台後將撤銷「歐記健保」。圖為反對歐記健保的民眾在華府聯邦最高法院外舉牌示威。(美聯社)

根據聯邦政府24日公布統計數據，2100多萬民眾透過俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台辦理登記參加，人數創下歷年新高。不過，前總統川普則說，他如果再度執政，上台之後將撤銷「歐記健保」。

統計顯示，這次開放登記期前往「可負擔健保法」市場平台辦理登記的人數，比上一個開放期增加500萬人，登記總人數連續三年刷新紀錄。拜登 政府官員及政府外部研究學者指出，這個現象是因為俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)取消了疫情期間的保護措施。2020年3月起，受到疫情影響，白卡參加者不需重新辦理登記，各州則從2023年4月開始恢復白卡資格審查。

若與拜登總統2021年上台初期相比，在「可負擔健保法」市場平台辦理登記的人數成長約80%。

拜登發表聲明說，美國人民清楚表達態度，不希望「可負擔健保法」遭到縮減或取消，而是希望加強計畫並獲得保障。

2010年通過的「可負擔健保法」是前總統歐巴馬的重大國內政策政績，共和黨 則以「廢除歐記健保」做為競選主軸，2012年因此贏回眾院多數，並在2014年拿下參院多數，2016年入主白宮。川普任內，共和黨多次嘗試推翻「歐記健保」但屢戰屢敗。

由於民調顯示，選民對於「歐記健保」的看法明顯對民主黨有利，不少共和黨籍國會議員因此感到憂心。最近公布的幾項選舉民調也顯示，許多選民透過「歐記健保」取得保險，民意對「歐記健保」的好感穩定上升。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)調查發現，平均每十名美國人中，就有六人對「歐記健保」持正面看法。2010年至2017年間的相同研究，對「歐記健保」持正面看法的民眾均不到半數。