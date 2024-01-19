矽谷雙屍命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

才開春，北加矽谷接連發生重大華人 命案，日前洛斯蓋圖才出現先生謀殺太太的命案，16日又出現住在洛斯阿圖（Los Altos）的谷歌(Google )工程師夫妻開槍射殺對方再自殺的雙屍命案。這兩個地區都是北加矽谷知名的高級住宅區，引發矽谷華人圈關注與議論。

動機不明 華人圈關注

根據洛斯阿圖警局指出，警方本周在洛斯阿圖West Edith Avenue 200街區的一戶住宅內，發現兩具屍體。根據emlaksatan報導，兩名死者皆為Google工程師，分別是34歲的陳立人（Liren Chen，音譯）和32歲的于璇宜（Xuanyi Yu，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），整起悲慘事件背後真正的動機尚不清楚。

根據emlaksatan報導，警方初步調查顯示，命案應是陳立人開槍打死了于璇宜，再將槍口對準了自己，不過確切的死亡原因和方式，仍有待驗屍官辦公室做最後確認。

疑裁員 釀悲？2人仍在職

由於在華人社群盛傳二人死因與裁員有關，但有Google員工輸入死者的名字，發現兩人在Google的身分顯示都是在職員工，若是被裁員，當下就無法查詢到員工資料，因此是否因為裁員而導致死亡命案，還有待警方查證。

軟體工程師 從事AI專案

報導指出，兩人都是才華洋溢、成功的Google工程師，曾在矽谷的山景城Google總部工作，兩人皆來自中國，為了教育和事業而移居美國。陳立人於2012年畢業於北京清華大學，獲得電腦科學學士學位，隨後於2014年、2018年獲得史丹福大學電腦科學碩士和博士學位，並於 2018 年加入Google，擔任軟體工程師，從事與人工智慧和機器學習相關各種專案。

山景城及其他地區的Google社群，對此命案都感到震驚和悲傷。根據報導，Google內部員工表示，他們倆人是受尊敬的員工和朋友，也有許多人在社群媒體上表達哀悼，感念他們在工作上的貢獻。

記者實地抵達警方公布的命案現場，West Edith Avenue 200街區位於洛斯阿圖市中心附近，街區一側為獨立屋，另外一側為公寓型態的住宅。記者實際走訪獨棟屋，並沒有發現任何警方的封條，不過網傳，該對夫妻應是住在公寓型態的房型內。

北加高級住宅區命案受關注

洛斯阿圖市警方16日發現的公寓雙屍命案，就位在West Edith Avenue街區，該街區寧靜而優美，生活機能便利，是許多華人想購置房產的區域。（記者孫愛薇／攝影）

由於洛斯阿圖是南灣非常知名的治安好、學區佳的高房價區，居民教育水準與素質都相當好，許多重視居住環境的華裔都想盡辦法搶進洛斯阿圖入住，鮮少發生社會案件的洛斯阿圖發生這起雙屍命案，引發華人社區高度重視。

該區的公寓房價大多為120萬元起，若是獨立屋，根據房屋出售網站資料，至少開價300萬元起。即使家庭為雙薪工程師，壓力也不輕鬆。

網路傳言多 均無法證實

該雙屍命案已在華人社群中流傳討論。網路論壇中有網友指事因裁員，兩人為家計問題出現爭吵，不過消息來源都來自於網路，目前均無法證實。

美國知名職場論壇Blind上也有網友討論該案，亦指谷歌近來裁員，不過也都沒有相關證據證明。

因為死者均是來自中國的高學歷年輕華人，又身為谷歌工程師，引起華人圈更多關注。