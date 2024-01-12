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美英聯手海空攻擊葉門叛軍 紅海遇襲後首見

編譯陳韻涵／綜合11日電
英國國防部提供的這張照片，10日從皇家海軍鑽石號發射飛彈。美英聯軍至少向青年運動軍發射了一枚戰斧巡弋飛彈。（美聯社）
英國國防部提供的這張照片，10日從皇家海軍鑽石號發射飛彈。美英聯軍至少向青年運動軍發射了一枚戰斧巡弋飛彈。（美聯社）

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)開戰以來，美國為首的盟軍美東時間11日晚間首次大規模反擊並攻擊葉門叛軍青年運動(Houthi)在葉門境內的軍事目標；這也是青年運動去年底鎖定紅海國際航運進行攻擊以來，首波反擊這個獲伊朗支持的組織的國際行動。

青年運動去年11月以來利用無人機和飛彈攻擊紅海商業航運船隻20多次，以展現對「哈瑪斯」的支持；拜登政府及國際聯盟上周警告青年運動若不停止系列攻勢將面臨嚴重後果；青年運動不睬最後通牒，矢言持續策動攻擊以抗議以色列在加薩的軍事行動。

這些攻擊中斷歐亞關鍵航線的國際商船，這條航線占了全球航運量約15%。

美英發動對幕後有伊朗支持的葉門青年運動空襲，以削弱他們對紅海商船的攻擊。圖為美軍...
美英發動對幕後有伊朗支持的葉門青年運動空襲，以削弱他們對紅海商船的攻擊。圖為美軍F-35戰機。（路透）

至少1潛艦發射戰斧飛彈

美軍為首的盟軍本周發動海空攻勢，美英戰艦9日已攔截青年運動的無人機和飛彈，美國及其他西方軍事官員形容，該次攻擊是壓垮他們的最後一根稻草。

美國官員表示，英國加入美國打擊青年運動目標的行列，該地區軍事基地和艾森豪(Dwight D. Eisenhower)航空母艦的戰鬥機執行轟炸任務，另有至少一艘海軍潛艦發射戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈。

首都至少4次爆炸巨響

美英聯軍打擊葉門境內十多個青年運動的軍事設施，包括訓練設施、雷達等防空系統、飛彈、無人機發射場和武器儲存設施，而空襲行動涉及船艦、戰機和潛艇。

青年運動發言人證實遭受攻擊的消息，稱美英聯軍空襲葉門港市荷台達(Hodeidah)和首都沙那(Sanaa)，而沙那至少傳出四聲爆炸巨響。

這是美國自2016年以來首次針對青年運動發動攻擊，拜登總統批准此次攻擊。

拜登、蘇納克 發表聲明

拜登發布聲明說：「今日的防禦行動在廣泛外交行動和青年運動對商船的攻勢不斷升級後採取，這些針對性的襲擊釋出明確訊號，即美國及盟友不容忍對我方的攻擊，也不允許敵對勢力危害全球最重要商業航線之一的航行自由。我將毫不猶豫地在必要時採取進一步措施，保護國民與國貿自由。」

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)則形容此次軍事行動為「有限、必要和適當的自衛行動」，荷蘭、加拿大和巴林提供「非行動性支持」。

匿名美國官員透露，荷蘭、澳洲、加拿大和巴林參與後勤與情報支援。

紐約時報報導，尚不清楚盟軍攻勢能否阻止青年運動繼續攻擊紅海船隻，青年運動的攻勢已迫使許多大型航運公司繞道，造成油氣漲價、貨運延誤並增加進出口商品的成本。

青年運動的軍備能力經歷八年多對抗沙烏地阿拉伯聯軍的歷練而提升，青年運動無畏對抗美軍。

11日衝突之前，青年運動領袖胡塞(Abdul Malik Al-Houthi)揚言激烈對抗「美國的侵略」；他在電視演說中表示，「我們葉門人不怕美國人，且樂意與美國人直接對抗。」

卡達憂失控 盼外交解決

美國在中東的卡達與阿曼等波斯灣盟國擔心對青年運動的打擊可能失控，繼而拖累中東地區陷入與黎巴嫩真主黨(Hezbollah)和伊朗支持之軍事團體在敘利亞和伊拉克的更深層衝突。

卡達總理兼外交部長穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani)表示，「我們從不認為軍事行動是解方」，強調卡達傾向以外交方式解決紅海問題。

美國和英國已採取聯合軍事行動，開始對葉門叛軍青年運動（Houthis）相關目標進...
美國和英國已採取聯合軍事行動，開始對葉門叛軍青年運動（Houthis）相關目標進行大規模報復性打擊。(歐新社)

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