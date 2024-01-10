「飛彈」警示 台國防部「雙標」 外媒熱議

中華民國國防部 9日下午數度發出國家級警報，宣布中國大陸當天下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，但因為中、英文分別提到「衛星」與「飛彈」，而副總統暨民進黨總統候選人賴清德早上剛舉行國際記者會，外媒記者也在社群媒體 作即時報導。

衛報特派記者戴維森(Helen Davidson)在社群媒體平台「X」(前身為推特)寫道，台灣剛剛響起了飛彈警報，數百名記者現在正跟外交部長吳釗燮共處一室。吳釗燮部長表示，這是一次衛星發射，沒什麼好擔心的。戴維森寫道，希望會有澄清，並在回覆提及，國防部在警報的中文簡訊說是衛星，但英文卻用飛彈來示警，「翻譯差得驚人」。

德國之聲記者柴特(James Chater)也提到中、英文簡訊之間的差異，認為英文似乎是誤譯。CNN資深國際特派記者黎普利(Will Ripley)則報導，國防部為「飛彈」的誤譯道歉。英國天空電視台駐北京記者史密斯(Helen-Ann Smith)則寫道，類似當天的警報在台灣十分罕見。

戴維森指記者團正在尋求翻譯上的澄清，「還有」一次衛星發射觸發了全台灣緊急警報的理由。她寫道，美國國會眾院前議長裴洛西訪台引發解放軍演習期間，當飛彈實際發射的時候，為什麼沒有發生相同的事情？而在國防部作出解釋後，戴維森提及，還是沒有回應為什麼發出警報。