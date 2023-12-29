居民促移除星光大道「川普之星」 史無前例…歸誰管難釐清

好萊塢星光大道2007年曾為川普鋪上一顆星星，但曾遭破壞，現在當地居民對於是否移除，爭議又起。（美聯社）

好萊塢 山(Hollywood Hills)居民魯迪克(Andrew Rudick)在過去三年提交要求、在市議會會議上發表陳情意見，並與政府官員通信，他決心要讓前總統川普 的星星徽章從好萊塢星光大道 上移除，然而這並非易事。

本月稍早魯迪克在洛杉磯市議會會議上表示：「自2021年以來，數百萬人走過這塊牌匾，向他們傳達的訊息是，這座城市支持一個企圖煽動反美政變的人。」

儘管多名市議員表示他們不支持川普，也希望能移除他在名人道上的星星，但沒有人確切知道該如何實行，數個團體擁有星光大道不同程度的管轄權，包括市議會、好萊塢商會(Hollywood Chamber of Commerce)、好萊塢歷史信託(Hollywood Historic Trust)。

移除星星的案例前所未有，也從未建立移除星星的程序，魯迪克的行動讓市政府官員陷入一個未知的境地。

根據好萊塢歷史信託的資訊，川普的星星自2016年以來屢次遭到破壞與損毀，維修支出超過2萬元。

2015年時任好萊塢商會主席兼執行長古柏(Leron Gubler)告訴洛杉磯時報，星星無法被移除，當年有呼聲要求移除涉及性侵的非裔資深喜劇演員「天才老爹」柯斯比(Bill Cosby)的星星。古柏的電子郵件聲明表示：「一旦星星被增添至星光大道上，就被視為好萊塢星光大道歷史結構的一部分。因為如此，我們從未移除星光大道上的星星。」

商會公關負責人安娜·馬丁內茲(Ana Martinez)說，「商會由市政府授權管理星光大道典禮，挑選並表揚獲獎者，下令製作星星與放置星星徽章，但商會沒有任何權限永久移除星星。」