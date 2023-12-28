芝城開罰送無證客巴士 德州不甩…加派包機送移民赴芝
芝加哥市政府在11月17日公布並執行新的尋求庇護移民安置方案，其中包括針對從德州運載移民到芝加哥的巴士加大執法以及罰款力度，不過，此舉並未阻擋德州載送尋求庇護移民到芝城的行動，過去一周，德州巴士紛紛轉移陣地，在芝城郊區奧羅拉(Aurora)、艾姆赫斯特(Elmhurst)一帶「丟棄」移民。在此同時，德州更想出新招：直接包機把移民從德州「空運」到芝加哥歐海爾機場。
芝加哥市長強森(Brandon Johnson)、紐約市長亞當斯(Eric Adams)、丹佛市市長強斯頓(Mike Johnston)27日共同呼籲聯邦政府提供支持並協調，以減輕這三個城市處理尋求庇護移民危機的負擔。其中紐約市表示將仿效芝加哥，對隨意載送尋求庇護移民到該市的巴士施予重罰。
芝市是從上月中旬就開始著手對不定時、不定點丟棄移民在芝城的巴士開罰，強森表示，過去一個多月來，芝市已經向多達95輛的違規巴士開罰，還有兩輛巴士遭扣押。
不過，此舉雖然多少阻止了巴士讓移民在芝市下車的頻率，但過去幾天，又有多部巴士在聖誕假期的周末，平均每天將500名尋求庇護移民從德州載送到芝市以及城郊，然後隨意把他們丟棄各個地點。
應對芝市實施的新版移民安置規定，德州來的巴士除了將丟包移民的地點，從芝市中心改到芝城郊區外，德州政府更想出新招，聘用私人飛機直接將120多位移民載送到芝加哥歐海爾機場，讓好不容易才把暫住在芝加哥警局、歐海爾機場的移民安置到其他地點的芝市府，又得想方設法找地方給這些移民居住。
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)對包下737飛機載送移民的做法完全不避諱，艾伯特表示，德州政府除利用巴士送移民外，新增包機載送移民，近期還要再加大力度。他說，在拜登政府解決邊境問題之前，他會一直給各大庇護城市運送這些越境的移民。
德州州長辦公室發言人馬哈雷立斯(Andrew Mahaleris)說，芝加哥市府以德州巴士為（開罰）目標，這不是庇護城市應該有的做法，強森沒有履行庇護城市法令，「正因如此，我們正擴大把無證移民送往芝加哥，包括包機。」
芝加哥市收容移民的問題儼然成為強森施政的汙點，之前強森強勢推動在華人聚居的布萊頓公園(Brighton Park)搭建收容移民的帳篷營，不顧環境汙染隱患，引發當地華人居民的強烈反彈，強森一意孤行的結果，最終州府以考量環境汙染問題叫停了計畫，市府也在這次的搭建行動中白白損失了百萬經費。
目前芝城27個移民收容所，陸續因為環境惡劣、食品不足、醫療服務缺乏、工作人員態度欠佳、傳染病嚴重而受到質疑，兩周前，臨近華埠的皮爾森社區的移民收容所，更傳出五歲兒童因病死亡的案例，強森政府在處理移民安置問題上，頻受非議，也明顯拉低了其民意支持度。
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