芝城開罰送無證客巴士 德州不甩…加派包機送移民赴芝

芝加哥市市長強森在處理移民問題方面，受到多方質疑與批評。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市政府在11月17日公布並執行新的尋求庇護移民 安置方案，其中包括針對從德州 運載移民到芝加哥的巴士加大執法以及罰款力度，不過，此舉並未阻擋德州載送尋求庇護移民到芝城的行動，過去一周，德州巴士紛紛轉移陣地，在芝城郊區奧羅拉(Aurora)、艾姆赫斯特(Elmhurst)一帶「丟棄」移民。在此同時，德州更想出新招：直接包機把移民從德州「空運」到芝加哥歐海爾機場。

芝加哥市長強森(Brandon Johnson)、紐約市長亞當斯(Eric Adams)、丹佛市市長強斯頓(Mike Johnston)27日共同呼籲聯邦政府提供支持並協調，以減輕這三個城市處理尋求庇護移民危機的負擔。其中紐約市表示將仿效芝加哥，對隨意載送尋求庇護移民到該市的巴士施予重罰。

芝市是從上月中旬就開始著手對不定時、不定點丟棄移民在芝城的巴士開罰，強森表示，過去一個多月來，芝市已經向多達95輛的違規巴士開罰，還有兩輛巴士遭扣押。

不過，此舉雖然多少阻止了巴士讓移民在芝市下車的頻率，但過去幾天，又有多部巴士在聖誕假期的周末，平均每天將500名尋求庇護移民從德州載送到芝市以及城郊，然後隨意把他們丟棄各個地點。

應對芝市實施的新版移民安置規定，德州來的巴士除了將丟包移民的地點，從芝市中心改到芝城郊區外，德州政府更想出新招，聘用私人飛機直接將120多位移民載送到芝加哥歐海爾機場，讓好不容易才把暫住在芝加哥警局、歐海爾機場的移民安置到其他地點的芝市府，又得想方設法找地方給這些移民居住。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)對包下737飛機載送移民的做法完全不避諱，艾伯特表示，德州政府除利用巴士送移民外，新增包機載送移民，近期還要再加大力度。他說，在拜登政府解決邊境問題之前，他會一直給各大庇護城市運送這些越境的移民。

德州州長辦公室發言人馬哈雷立斯(Andrew Mahaleris)說，芝加哥市府以德州巴士為（開罰）目標，這不是庇護城市應該有的做法，強森沒有履行庇護城市法令，「正因如此，我們正擴大把無證移民送往芝加哥，包括包機。」

芝加哥市收容移民的問題儼然成為強森施政的汙點，之前強森強勢推動在華人聚居的布萊頓公園(Brighton Park)搭建收容移民的帳篷營，不顧環境汙染隱患，引發當地華人居民的強烈反彈，強森一意孤行的結果，最終州府以考量環境汙染問題叫停了計畫，市府也在這次的搭建行動中白白損失了百萬經費。

目前芝城27個移民收容所，陸續因為環境惡劣、食品不足、醫療服務缺乏、工作人員態度欠佳、傳染病嚴重而受到質疑，兩周前，臨近華埠的皮爾森社區的移民收容所，更傳出五歲兒童因病死亡的案例，強森政府在處理移民安置問題上，頻受非議，也明顯拉低了其民意支持度。