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胰妥讚減肥藥假出現假貨 伴隨出售針筒也是贗品 食藥局沒收數千劑

記者張聲肇／綜合報導
糖尿病藥物胰妥讚減肥效果明顯，愈來愈受歡迎，但近期出現假貨。(路透)
糖尿病藥物胰妥讚減肥效果明顯，愈來愈受歡迎，但近期出現假貨。(路透)

食藥局(FDA)21日宣布沒收了數千劑偽造的降血糖暨減重注射藥胰妥讚(Ozempic)，但市面上仍可能還有偽藥。FDA和正牌藥商諾和諾德(Novo Nordisk)正在檢測偽藥的成分。

FDA比對真假胰妥讚，左邊是真貨，右邊是偽品。(美聯社)
FDA比對真假胰妥讚，左邊是真貨，右邊是偽品。(美聯社)

就目前所知，伴隨偽藥出售的針筒也是贗品，可能沒有消毒乾淨，產品標誌、包裝和說明也都是假的。

FDA列舉了偽藥的五大不良副作用，但無法斷定是否是偽藥直接造成的，因為注射正廠藥也可能產生噁心、胃痛等效果。

FDA公布膺品注射筒照片，呼籲消費者注意手上的胰妥讚附帶針筒是不是假貨。真品的外頭貼有一張「諾和超細針」(NovoFine Plus)的標記，偽製品貼的是「諾和細針」(NovoFine)，少了Plus，也要注意產品生產批次和序號( lot and serial number)，請藥劑師幫忙確認編號是否正確。

非營利組織「安全藥品夥伴」負責人薩夫達(Shabbir Imber Safdar)說，偽藥很少是躲過藥劑師和其他關卡，直接流入病人手中；藥房可能因為缺貨，從不熟悉的通路商進貨，又未予詳查，以致讓偽藥得以魚目混珠。胰妥讚和成分類似的司美格鲁肽注射液(Wegovy)都供不應求，導致偽藥充斥。

薩夫達說，雖然FDA已加緊把關，犯罪集團也不斷提升偽造技術，想騙過政府與民間保護消費者機構。

諾和諾德發言人說，FDA沒收的假胰妥讚都是從「本公司授權通路商所屬以外的倉儲地點」查獲。

華盛頓大學肥胖問題專家海根(Scott Hagan)表示，減肥劑普受歡迎，可以繞過處方藥物管理辦法的網售商暴增。非法管道提供的偽造胰妥讚隨之大增。聖地牙哥加州大學偽藥專家馬基(Timothy Mackey)說，這種未經核可的網路銷售構成「灰色市場」，供貨者只顧滿足市場需求，難免出現偽造品或次級品。

澳洲有人注射假胰妥讚後住院，黎巴嫩有11人因此血糖降低到危險程度。

FDA 加州大學 檢測

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