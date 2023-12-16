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中認定貿易壁壘 專家憂台加入CPTPP難度更高

記者陳素玲／台北報導
大陸商務部對台貿易壁壘調查結果出爐，認定台灣的限制行為構成貿易壁壘，但尚未揭露將採取何種措施因應。（路透）
大陸商務部對台貿易壁壘調查結果出爐，認定台灣的限制行為構成貿易壁壘，但尚未揭露將採取何種措施因應。（路透）

大陸認定台灣存在貿易壁壘，學者認為，台灣很想加入「跨太平夥伴全面進步協定」（CPTPP），但是中國大陸也提出申請，如果兩岸關係持續惡化，難度加高，大陸只要影響一、兩個成員國就可以阻擋入會。如果走到這一步，台灣未來在多邊談判都會受阻，只能尋求與個別國家的雙邊貿易協定。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年提醒，CPTPP明年最慢在第三季新的執委會就會討論六個國家申請案，其中自然也有來自大陸的阻力，明年新選出的政府一成立就要趕快因應。

此外，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）因為大陸已是成員國，台灣要入會難度更高。

劉大年表示，台灣要加入CPTPP，會員國最重視的是就是要對所有成員國開放一致標準。以英國為例，雖然英國貿易開放程度已經很高，但也被要求更高標準，如果兩岸都有機會加入談判時，台灣對大陸貿易設限也許要改變，要適用一致大幅度開放標準。

至於大陸是否可能阻撓？劉大年說，現在重要的是，如何爭取明年由加拿大擔任CPTPP主席後召開的執行委員會，是否同意申請國成立工作小組研究申請案。

中央大學經濟系教授吳大任也說，如果兩岸終止ECFA，連台灣想要加入CPTPP可能性都受影響，因為要加入CPTPP屬於共識決，中國大陸只要影響一、兩個成員國，就可以阻擋台灣加入。雖然有人認為美國會支持台灣加入CPTPP，但美國不是會員國，也不可能可以影響所有國家。如果走到這一步，台灣未來在多邊談判都會受阻，只能尋求與個別國家的雙邊貿易協定。

台經院研究員邱達生說，對於與大陸貿易壁壘爭議，政府希望在WTO架構下協商，但大陸則要在一中架構下協商，沒有共識。若紛歧擴大，不排除兩邊在CPTPP同時受阻，兩敗俱傷。

加拿大 RCEP WTO

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