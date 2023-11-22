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中國挺巴勒斯坦力度增強 卻少有實質方案或直接介入

編譯潘勛／綜合21日電
中國國家主席習近平21日晚間在北京出席「金磚國家領導人以哈問題特別視訊峰會」時，就以哈衝突提出三點舉措，並強調應落實「兩國方案」。(新華社)
中國國家主席習近平21日晚間在北京出席「金磚國家領導人以哈問題特別視訊峰會」時，就以哈衝突提出三點舉措，並強調應落實「兩國方案」。(新華社)

中國國家主席習近平正抓住以哈戰爭的機會，塑造中國有別於美國、能充當穆斯林世界和平力量的形象；近幾周北京升高對巴勒斯坦的支持，派外交官穿梭各方，呼籲以哈停火；外交行動主打人道主義大旗，但少有實質方案及直接介入。

華爾街日報(WSJ)報導，中共外事辦主任兼中國外交部長王毅20日在北京舉辦阿拉伯及穆斯林占多數國家外長會談，討論斡旋和平的各種方式。

習近平本人也介入。甫結束上周與拜登總統的舊金山峰會，他20日便與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)通電話討論以哈戰爭，接下來再於21日與「金磚集團」(BRICS)元首視訊會商同一議題。

中國外交部發布習近平與馬克宏通話的逐字內容稿，指兩位領袖都同意，「兩國方案」是解決以巴衝突不斷循環的根本之道。

習近平在對金磚國家領袖發表的演講中呼籲以色列停止圍堵、「集體懲罰」加薩民眾，重申中國呼籲讓巴勒斯坦獨立建國。

其他金磚國家成員國的俄國、巴西及南非都已出聲譴責以色列出兵加薩，說以軍侵犯巴人權利。

研究中國外交政策專家指出，中國圍繞加薩的外交行動大增，是想強化自己負責任全球大國的形象，而非促成實質進展，解決以、巴數十年的衝突。

華府智庫「史汀生中心」 (Stimson Center)中國研究主任孫韻表示，中國倒沒心存幻想，認為自己能創造前人所未想過的解決方案；若解決之道無法達成，那麼中方現身，扮演積極角色，就更為重要，有可能的時候還主張領導權。

習近平領導下，中國更加傾向自稱的和平、人道價值捍衛者姿態，經常想凸顯中國與中方形容的美國為全球熱點戰爭販子，兩國有所區別。

自巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)10月7日突襲以色列南部、引爆當前戰爭以來，中國官員頻頻敦促立即停火，出聲支持巴勒斯坦建國；中國國營媒體譴責華府帶有偏見地力挺以色列，並介入中東。

美國雖致力協助以色列擊敗哈瑪斯，但一直施壓要以色列克制，例如呼籲要讓平民傷亡降到最低，允許暫時停火，以便人道濟助能送到加薩人民手中。

以色列 習近平 加薩

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