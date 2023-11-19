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近10年房屋自有率創新高 得益嬰兒潮世代 4成已還清房貸

編譯潘勛／綜合18日電
美國多達四成屋主已還清房貸，房屋完全自有率創歷史新高。圖為阿肯色州的一位屋主在自家房前。(美聯社)
美國多達四成屋主已還清房貸，房屋完全自有率創歷史新高。圖為阿肯色州的一位屋主在自家房前。(美聯社)

彭博新聞社(Bloomberg)分析聯邦人口普查局(US Census Bureau)數據指出，2012到2022年間有790萬戶一家庭獨立屋(Single-family house)還清房貸，讓無貸一身輕的家庭數目來到3330萬戶，多達四成，創歷史紀錄；這一趨勢要拜嬰兒潮世代長者所賜，他們趁低利率時期再周轉房貸，加速還錢。

全美三成屋主年滿65歲

每日郵報(Daily Mail)18日報導，截至2022年，全美屋主自住的房屋為8460萬棟，年紀65歲或以上的人占比約三分之一，增加4.6個百分點，也就是280萬戶。

嬰兒潮世代享財富自由

2013年還清房貸的美國人比率為34%，到2022年增加到約40%。這一趨勢是因長者們享有相對較低的房貸利率，當年多次降息，讓他們有機會再周轉房貸。「PYMNTS」網站報導，結果便是嬰兒潮世代獲得自由，要麼就地養老，要麼搬到條件更好的地點。

多次降息很快還清房貸

過去30年間，房貸利率逐漸下降，由1990年代初期的大約10%，到新冠疫情前降到約3%。隨著利率持續下降，很多屋主重辦貸款，而且約期很短，以便減輕每月的房貸支出，也能更快還清。

此外，1990年代早期到2020年間，房屋售價的中位數增為約三倍。房屋鑑價調高，有利於借到條件更好的貸款。

有些還完房貸的嬰兒潮世代選擇留在自宅裡，但很多人選擇賣掉自己在房價高昂地區的房地產，再用賺到的錢到更有利地區買房。

嬰兒潮世代由於不少人房貸已還清，他們要麼就地養老，要麼搬到條件更好的地點。圖為賓...
嬰兒潮世代由於不少人房貸已還清，他們要麼就地養老，要麼搬到條件更好的地點。圖為賓州的一個社區。(美聯社)

賣房後搬家到佛州德州

彭博報告指出，陽光帶(Sun Belt)因此新屋興建量大增，很大比率是不借房貸的屋子。事實上，從新冠疫情伊始到2022年全國新建的410萬棟新屋，有29%蓋在佛州及德州。

雖說有些個人理財專業人士建議別早早還清房貸，不如把錢拿去投資，但很多屋主覺得無房貸一身輕，寧可追求這種快樂。

前後30年房貸利率差很大

目前年輕世代卻成為近來最買不起房的一代，因為房價高，利率又高。房地美(Freddie Mac)指出，目前30年期房貸固定利率平均為7.5%。這意味目前購屋而貸款的人，比起兩年前每月房貸支出就平白多出1000多元。例如2021年10月買到40萬元的房子的人付5%首付款，剩下來為貸款，以3.09%利率算，每月的房貸支出為1621元，但如今相同條件的購屋人每月要付2657元。

「穆迪分析」(Moody’s Analytics)機構首席經濟學者詹迪(Mark Zandi)9月向華爾街日報(WSJ)指出，因為房貸成本跟高房價結合起來，一般美國家庭完全買不起房子。

利率 貸款 房價

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