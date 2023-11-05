今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

中南美洲無證移民扛著旗幟，浩浩蕩蕩，從墨西哥向美墨邊境進發。(Getty Images)

數十萬來自全球各地的移民 正蜂擁到美墨邊界，官方指出，因為偷渡集團擴大業務到全世界，無證移民已不限源自中南美洲，來自亞洲、非洲、印度 而被捕的無證客 也大增，截至9月底的2023會計年度共逮捕21萬4000人，是上一會計年度的三倍；如何把他們遞解回國，已成海關及移民單位的頭痛問題。

華爾街日報(WSJ)4日報導，海關及邊界保護局(CBP)數據指出，在西南邊界被捕的一些無證客來自中國、印度以及非洲偏遠國家如茅利塔尼亞、塞內加爾等國。2022會計年度，那些國家的被捕無證客增至7萬人，而2021會計年度來自亞、非兩洲的無證客不到1萬9000人。

數十萬偷渡大軍正向美墨邊境集結，如何把他們遞解回國，成為海關及移民單位的頭痛問題。圖為海關及邊界保護局人員在美墨邊境逮捕非法入境的中國無證客。(路透) 數十萬偷渡大軍正向美墨邊境集結，如何把他們遞解回國，成為海關及移民單位的頭痛問題。圖為海關及邊界保護局人員在美墨邊境逮捕的印度無證客。(路透)

無證客來自亞非120國說60種語言

在聖地牙哥(San Diego)邊界對面的墨西哥國提璜納(Tijuana)移民支援處長盧切洛(Enrique Lucero)表示，來自亞非國家的移民增幅驚人，近來該處碰到來自120國、講60種不同語言的移民。

「載驢班機」輾轉幾國到中南美 再一路向北

有的移民表示，他們在抖音(Tik Tok)及臉書上交換資訊，分享赴美途徑，蛇頭們提供住處，旅行社大打廣告，提供運輸服務。大多數亞非移民搭乘所謂「載驢班機」(donkey flight) ，途中經過許多機場，來到巴西、厄多瓜或尼加拉瓜等國；那些國家對某些外國人根本不要求簽證。

墨國警方表示，那些亞非無證客一踏上中南美洲，就搭巴士、汽車一路向北，過夜則住在人蛇集團訂好的飯店。許多人戴著手環，上面刻有收費而安排他們行程的集團名稱。

中南美洲無證移民組成的大篷車隊，拖家帶口，試圖穿越墨西哥，經美墨邊境進入美國。(美聯社) 中南美洲無證移民組成的大篷車隊，拖家帶口，試圖穿越墨西哥，經美墨邊境進入美國。(Getty Images)

遞解亞非無證客曠日費時 像不可能任務

海關及邊界保護局在南方邊界逮捕的無證客連續兩年超過200萬人；其中近九成來自中南美洲及加勒比海地區。只是，所謂「外大陸」無證客大增，讓美國備感壓力，因為要把亞非無證客遞解回去，曠日費時、開支龐大，有時根本不可能。

拜登政府高級官員表示，聯邦政府記錄到來自全球以往罕見地區的移民，抵達南方邊界的人數大增；讓遣送他們回去的作業壓力山大，原因在美國與很多那些國家沒建立遞解關係或協定，無法快速送人回去，政府正在積極磋商這件事。他表示，非傳統國家無證客大舉前來的現象有可能持續下去。

美、墨官員表示，自中國解除新冠疫情防控與人口流動限制之後，中國無證移民人數大增，那些人先搭機到厄瓜多。印度移民則先飛往歐洲，再轉往墨西哥市或由加拿大進入美國。一些非洲人則使用巴西作為進入美洲的入口點。