眾院代理議長首次下令 就要裴洛西搬出現有辦公室

前議長裴洛西。(Getty Images)

眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)3日下午被趕下議長職位，現年47歲的眾院金融委員主席、北卡羅來納州聯邦眾議員 麥亨利(Patrick McHenry)接下代理議長職務。麥亨利上任的首要行動之一，就是發電郵給前議長裴洛西(Nancy Pelosi)辦公室，要求裴洛西在4日以前騰出她在國會大廈的休息辦公室。

政治新聞網站POLITICO報導，麥亨利是麥卡錫的親密盟友，他透過由共和黨控制的眾院管理委員會(House Administration Committee)高級幕僚在電郵中寫道：「請在明天騰出空間，房間鑰匙將會更換。⋯⋯代理議長將重新分配該房間供議長辦公室使用。」

裴洛西為此發聲明抨擊這樣的「驅逐」、「徹底背離傳統」，並稱在她擔任議長期間，曾為共和黨籍前議長海斯特(Dennis Hastert)提供「一套大得多的辦公室，他要待多久都可以」。歷來只有少數眾議員在國會擁有休息室。

麥亨利是依據一項在九一一事件後通過、避免國會議長出缺的法律，被任命為代理議長。根據麥卡錫1月當選議長後提供的秘密名單，議長出缺第一位代理人選就是麥亨利。

麥亨利在2004年29歲當選國會議員，在眾院和有線電視新聞節目表現得很有煽動性。2011年至2015年俄亥俄州眾議員貝納(John Boehner)擔任眾院議長時，麥亨利是貝納的首席副手，貝納曾預言麥亨利有朝一日會成為議長。但過去18年，麥亨利在眾院的角色堪稱低調，總在幕後使力，被其他議員譽為學究型人物。

在接替麥卡錫的潛在人選中，麥亨利是唯一投票認可2020年總統選舉的人。9月30日，他與民主黨一起投票支持臨時支出措施，以保持政府開放。不過，麥亨利似乎不太可能永久擔任此職位。去年，他選擇不競選議長職務，而是領導金融委員會。