變相大赦… 拜登允47萬委內瑞拉無證客暫合法工作

拜登總統宣布提供近50萬名委內瑞拉無證移民臨時合法工作身分，被形容是變相的大赦。（Getty Images)

民主黨市長呼籲聯邦政府允許非法移民 工作以減輕市府財政負擔之際，拜登 政府宣布允許於特定期間內抵美的約47萬名委內瑞拉人暫時合法工作，形同變相「大赦」。

限為特定時間抵美者

華爾街日報報導，拜登政府向紐約市長亞當斯(Eric Adams)及其他民主黨主政藍州官員妥協，同意讓2021年3月起至今年7月31日入境的約47萬名委內瑞拉人，透過工作授權延長臨時保護身分(temporary protected status, TPS)，減輕各地方政府的財政負擔。

獲得TPS的委內瑞拉人不會被遣返，且能合法工作至少18個月；這不是拜登政府第一次授予委內瑞拉人TPS，上一次是在2021年，當時約有24萬2000人申請，最終34萬3000人獲准。

大量無證客再從美墨邊境湧入，其中多數來自委內瑞拉。（路透）

7月31日後入境不算

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，7月31日之後入境的委內瑞拉人不在受保障範圍內，若違法居留，將被遣返。

給予委內瑞拉無證客 TPS向來是藍州官員的要求，認為此舉可規避法律禁止尋求庇護者取得工作許可的規定，該法規定，提交庇護申請後至少六個月不准工作。

白宮高官與國安部官員之前一直拒絕授予TPS，認為這樣可能會吸引更多移民偷渡來美。

憂大量委國人與來美

紐約、華府、芝加哥與波士頓等大城市已接受大量無證客，紐約市長亞當斯及其他市長表示，需要立刻允許移民工作，這樣才能加速移民遷出市府設置的庇護所並自力更生。

委內瑞拉是拜登任內最棘手的無證客群體，目前有超過710萬名委內瑞拉人不住在委內瑞拉，大多數分布在鄰近國家或在拉丁美洲各國碰壁後，正在來美途中。

一旦委內瑞拉人入境美國，美方幾乎束手無策，無法遣返委內瑞拉人，因為兩國沒有邦交關係。

大多數委內瑞拉人在美無親無故，因此他們蜂擁到地方法律規定必須協助無家可歸者庇護的城市，如紐約市。

這項宣布能夠解決各大城市無證客的壓力也有限，畢竟還有許多無證客來自厄瓜多、祕魯和哥倫比亞。

除了給予委內瑞拉無證客TPS之外，政府也宣布允許近期合法入境美國者合法就業，申請時間平均約30天。