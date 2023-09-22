變相大赦… 拜登允47萬委內瑞拉無證客暫合法工作
民主黨市長呼籲聯邦政府允許非法移民工作以減輕市府財政負擔之際，拜登政府宣布允許於特定期間內抵美的約47萬名委內瑞拉人暫時合法工作，形同變相「大赦」。
限為特定時間抵美者
華爾街日報報導，拜登政府向紐約市長亞當斯(Eric Adams)及其他民主黨主政藍州官員妥協，同意讓2021年3月起至今年7月31日入境的約47萬名委內瑞拉人，透過工作授權延長臨時保護身分(temporary protected status, TPS)，減輕各地方政府的財政負擔。
獲得TPS的委內瑞拉人不會被遣返，且能合法工作至少18個月；這不是拜登政府第一次授予委內瑞拉人TPS，上一次是在2021年，當時約有24萬2000人申請，最終34萬3000人獲准。
7月31日後入境不算
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，7月31日之後入境的委內瑞拉人不在受保障範圍內，若違法居留，將被遣返。
給予委內瑞拉無證客TPS向來是藍州官員的要求，認為此舉可規避法律禁止尋求庇護者取得工作許可的規定，該法規定，提交庇護申請後至少六個月不准工作。
白宮高官與國安部官員之前一直拒絕授予TPS，認為這樣可能會吸引更多移民偷渡來美。
憂大量委國人與來美
紐約、華府、芝加哥與波士頓等大城市已接受大量無證客，紐約市長亞當斯及其他市長表示，需要立刻允許移民工作，這樣才能加速移民遷出市府設置的庇護所並自力更生。
委內瑞拉是拜登任內最棘手的無證客群體，目前有超過710萬名委內瑞拉人不住在委內瑞拉，大多數分布在鄰近國家或在拉丁美洲各國碰壁後，正在來美途中。
一旦委內瑞拉人入境美國，美方幾乎束手無策，無法遣返委內瑞拉人，因為兩國沒有邦交關係。
大多數委內瑞拉人在美無親無故，因此他們蜂擁到地方法律規定必須協助無家可歸者庇護的城市，如紐約市。
這項宣布能夠解決各大城市無證客的壓力也有限，畢竟還有許多無證客來自厄瓜多、祕魯和哥倫比亞。
除了給予委內瑞拉無證客TPS之外，政府也宣布允許近期合法入境美國者合法就業，申請時間平均約30天。
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