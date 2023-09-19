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聯大疫後首開實體會議程滿檔 但5常理國領袖僅拜登出席

編譯陳韻涵／綜合18日電
聯合國18日開議，也是疫情之後第一次實體會員大會，但五個常任理事國的領袖僅有美國總統參加。圖為聯合國秘書長古特瑞斯在開幕時發表演說。(歐新社)
聯合國18日開議，也是疫情之後第一次實體會員大會，但五個常任理事國的領袖僅有美國總統參加。圖為聯合國秘書長古特瑞斯在開幕時發表演說。(歐新社)

聯合國大會18日在紐約聯合國總部召開，這是新冠肺炎疫情後首次舉行實體會議；大會議程雖滿檔，但中國、俄羅斯、英國、法國和印度領袖缺席，可能影響各國合作的議程；拜登總統19日在聯大發表演講說，談「多邊主義重啟」，但面對美國國內外面臨重大問題未決的他該如何領導全世界，也成為外界關注焦點。

另方面，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)18日也在聯大場邊會見中國國家副主席韓正，兩人都強調美中關係對全球的重要。

紐約時報報導，聯大在烏克蘭遭俄國入侵第二年的陰影下開議，同時全球面臨一系列氣候相關的災難，全球分歧加劇，多重障礙導致國際間緊張情勢升高，抵銷各國解決問題的努力。

在全球局勢緊張之際，拜登成為聯合國五個常任理事國中，唯一出席會議的領袖，五常分別為美國、俄國、中國、法國與英國。

因應各國訴求，聯合國已安排討論氣候變遷、主權債務紓困等議題，並將設法幫助深陷困境的國家實現聯合國關於繁榮、健康、發展、教育和性別平等的發展目標。

聚焦烏戰 澤倫斯基出席

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在俄國侵烏之際，首度應邀親自出席聯大，他去年透過預錄影片在聯大發表演說，烏克蘭議題將如去年，再次成為主軸議題。

除了烏克蘭議題，聯大還會著眼未開發和已開發國家漸增的訴求，這些國家因為國際聚焦烏克蘭戰事，變得不受關注且金援縮水。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)上周表示，「我們在人類面臨巨大挑戰，從氣候緊急情況惡化到衝突升溫，物價危機、不平等與科技破壞性創新日益增加之際開會，大家期望領袖設法解決紛擾。」

全球分歧 領袖已難齊聚

古特瑞斯坦言，考量全球分歧的程度，聯合國領袖齊聚一堂變得困難。中國國家主席習近平與俄國總統普亭(Vladimir Putin)已連兩年不出席聯大，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、英國首相蘇納克(Rishi Sunak)和印度總理莫迪(Narendra Modi)今年缺席。

布林肯18日在紐約聯大場邊會晤韓正，凸顯美中關係緊繃之際，雙方高層仍持續溝通。美國國務院在兩人會後發布聲明表示，布林肯與韓正進行「坦率且有建設性的討論」，雙方同意就俄國侵烏、北韓及台灣海峽議題持續討論。路透報導，布林肯與韓正的會談可望於今年稍晚為拜習會鋪路。

路透報導，布林肯會晤韓正時，他先簡短表示「全世界期待我們負責任地處理美中關係，美國致力於做到這點」。

韓正則向布林肯表示，目前中美關係面臨許多困難與挑戰，中方希望美方努力落實兩國領導人達成的共識，並推動中美關係穩定發展。韓正還說：「世界需要穩定且健全的中美關係。」

拜登將談「多邊主義重啟」

拜登19日在聯大發表演說時，預料再次捍衛民主，呼籲全球力挺烏克蘭，但他在國會也會面臨眾院共和黨的阻撓。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)透露，拜登將於演說中強調「多邊主義回歸」。

此次聯大開會恰逢美國選舉季，而尋求連任的拜登正面臨多項內政問題，包括聯合汽車工會(UAW)持續罷工，國會彈劾調查，以及他兒子杭特(Hunter)被起訴等紛擾。

國務卿布林肯(左)利用聯合國開會的機會，與來到紐約的中國國家副主席韓正（右）會晤...
國務卿布林肯(左)利用聯合國開會的機會，與來到紐約的中國國家副主席韓正（右）會晤，也談及台灣。（路透）

聯合國 拜登 布林肯

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