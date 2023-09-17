邊境收容吃緊 無證客家庭又被拆散 CBP：跟川普時期不同

美墨邊境的邊防當局開始像川普政府時期一樣，分離拆散無證客家庭。無證移民父母須在境外排隊，等候批准庇護申請。圖為無證客抱著孩子從格蘭德河涉水進入德州境內。(美聯社)

一份呈送給法庭的報告指出，由於無證客人數暴增，收容機構吃緊，邊界巡邏隊已把一些無證移民孩童與其父母拆散；不過海關及邊境保護局(CBP )聲明表示，仍優先讓無證移民家庭 團聚，目前雖有分離個案，但與川普 時代的「零容忍」政策不同，就算有拆散也很快能重聚。

有線電視新聞網(CNN)報導，兒科醫生魏斯(Paul Wise)今夏走訪德州唐娜(Donna)鎮的美墨邊境收容機構，發現當局把拘留中的移民兒童與其父母分離，最小的兒童才八歲。

魏斯在報告中寫道，那些兒童中，包括女兒由母親帶開，男童與其父親分離，有些家庭分離達四天；孩子們「不清楚有任何規定可以讓他們要求探視雙親」。

無證移民大增，讓原本就不打算用在長期收容移民的機構擁擠不堪，現在更形吃緊，碰到一些案例，當局不得不暫時把未成年人與其父母分別收容在不同地區。

邊界巡邏官員表示，拆散這些家庭的理由是因為那些短期收容機構太過擁擠；家庭移民、單身成年人及無陪護兒童一般分開收容。

CBP聲明表示，感謝魏斯的監督，將繼續審核該報告及相關建議，妥善因應。

魏斯的獨立報告經法院批准。報告指出，目前的父母、兒童拆散，的確與川普政府時期實行「零容忍」政策時不同。川普時代的一些案例，父母被遞解出境卻不能帶著孩子。CBP官員表示，現在有些罕見案例，拘留中的子女與父母分開，但會團圓、一起獲釋，把他們分開是最後手段。

CBP官員表示，他們處理過程中原本也希望讓移民家庭不要分散，但受限於空間，碰到打掃時，必須暫時讓孩童在一區，避免孩子們在人滿為患的地點與單身成人混處，「為了大家的安全著想，有時得做這類艱難決定」。

然而在拘留中心有些兒童被迫與父母分離，這種情形仍讓移民維權人士感到困擾。

國土安全部官員表示，聯邦機構每天在美墨邊境發現7000多名無證移民。CNN認為，這個數字會讓今秋加碼連任競選活動的拜登總統前景不妙，共和黨一直砲轟拜登政府對非法越境的無證客管理不當。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點