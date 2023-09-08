邊境無證客 拜登政府擬強迫留德州 反對者：庇護心聲無人問

拜登政府正考慮將湧入邊境的無證移民家庭， 限制留在德州等邊境區。(路透)

拜登 政府正考慮強迫那些等候庇護 篩查的無證移民家庭 ，必須留在德州等邊境州的邊界地區，等同於限制他們在美國境內的行動。

洛杉磯時報引述三名政府官員報導，由於最近越境的無證移民家庭數目激增，光在上月的數字就達到歷來最高水平，因此政府考慮以此作為遏制方法之一。報導說，支持者認為，這個做法可以將未獲通過的無證移民家庭迅速驅逐出境，從一開始就阻止無證客入境。

這三名官員表示，拜登的計畫是在無證移民身上裝上腳鐐，透過GPS追蹤他們的位置，不能離開邊境一帶。

在此期間，這些家庭會接受庇護篩選程序，以確定他們是否可以留在美國繼續提出申請，若然未能通過初步篩查，由於是在邊境關係，很容易將他們驅逐出境。

拜登政府已實施「家庭快速遷移管理」計畫(FERM)，對前往洛杉磯、舊金山及華盛頓等大城市的無證移民家庭實施宵禁及GPS監控。若強留在邊境的措施最終實行，相當於將FERM計畫進一步擴大。

報導說，有關官員們已與當地組織商討，為等候的家庭提供住房。

儘管有關想法尚未最後拍板，但已有人想到，早在雷根總統在上世紀80年代末，同樣以限制行動來遏止尋求庇護的無證移民，當時受到民權組織及邊境州的強烈反對，因此若拜登政府採取同一手法，肯定會受到責難。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)自2022年起，就將數以千計的無證移民送到洛杉磯、紐約及華盛頓等民主黨控制的大城市。

全國移民正義中心National Immigrant Justice Center)認為，這些家庭在扺達美國後，幾星期內就被逐出境，他們沒有公平機會陳述自己的案件。另一難民維權組織「人權第一」(Human Rights First)也抨擊，將無證移民家庭留在邊境是錯誤的，他們不應因其入境尋求庇護的方式而受到懲罰。