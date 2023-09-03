疫情期間受歡迎 私校「微型化」成新趨勢

家長想找小型的面對面教學機會來取代線上教學，微型學校在疫情期間愈來愈受歡迎。(美聯社)

新冠疫情 爆發以來，私立學校教育 出現「微型化」的趨勢。這不只是因家長仍希望以面對面教學取代線上學習，愈來愈多州實施的學券補助方案也有助更多學生就讀私立學校。微型學校的小班制也讓老師更能針對學生興趣制定課程，有助改善學生的學習經驗。

華爾街日報(WSJ)報導，全美目前約有12萬5000所微型學校，且數量自疫情以來已不斷增加。這些學校通常只收5至25名學生。由於家長想找小型的面對面教學機會來取代線上教學，微型學校在疫情期間愈來愈受歡迎。

雖然每所微型學校的體制可能天差地別，但通常都會聘雇幾位老師，在共同學習空間裡為跨年級的學生上課。這種模式將使學生和老師間形成一個緊密聯繫的社群，老師可根據學生的興趣訂製課程，雖然也有家長可能會擔心這種體制缺乏多樣性觀點或課外活動。

在一些州實施的學券法，用政府資金提供許多家庭就讀私校或在家自學的費用，也幫助微型學校的入學人數增長。

西維吉尼亞州 的Eyes and Brains STEM教育中心是全美數量快速增長的微型學校之一。校長艾森布雷原本在一所公立學校工作了十年，但今年7月開設了這所學校。他將能夠成功開校歸功於州政府的學券計畫，並表示如果每個家庭都必須自己掏出6600元學費，能入學的學生就可能不夠。

紐約市的私立學校比克曼高中(The Beekman School)招收約70名9至12年級學生，每年學費約4萬9000元。該校每班平均人數為七名學生，並提供學生的課程作業和日程安排更大的靈活度。

雖然紐約沒有學券計畫，但校長霍爾曼說，自疫情爆發以來，有愈來愈多學生從公立學校轉到該校。他說：「若要說有什麼事情在疫後世界受到了重視，那就是因應學生個人需求的重要性。」