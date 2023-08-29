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搬進兄弟會宿舍才一周 南卡男大生「走錯房子」遭擊斃

記者顏伶如／綜合報導
就讀南卡羅來納大學二年級的20歲學生唐納費里歐，只因走錯房子，26日凌晨被民宅屋主當成竊賊開槍擊斃。(FOX12電視新聞截頻)
就讀南卡羅來納大學二年級的20歲學生唐納費里歐，只因走錯房子，26日凌晨被民宅屋主當成竊賊開槍擊斃。(FOX12電視新聞截頻)

南卡羅來納州理奇蘭郡(Richland County)警方表示，就讀南卡羅來納大學(University of South Carolina)二年級的20歲學生唐納費里歐(Nicholas Anthony Donofrio)由於走錯房子，26日凌晨被民宅屋主當成竊賊開槍擊斃。

警方表示，唐納費里歐來自康乃狄克州，遭擊斃地點是哥倫比亞市(Columbia)東南部一棟民宅，與他所居住的兄弟會宿舍(frat house)位於同一條街，距離南卡羅來納大學校園僅2哩。

唐納費里歐的父母狄娜‧唐納費里歐(Dina Donofrio)、路易斯‧唐納費里歐(Louis Donofrio)接受媒體訪問時說，一周前才幫兒子搬進兄弟會宿舍，與四名室友同住。

唐納費里歐大一就讀新英格蘭大學(University of New England)，大二才剛轉學到南卡羅來納大學，新學期已於8月24日開課。

就讀南卡羅來納大學二年級的20歲學生唐納費里歐，只因走錯房子，26日凌晨被民宅屋...
就讀南卡羅來納大學二年級的20歲學生唐納費里歐，只因走錯房子，26日凌晨被民宅屋主當成竊賊開槍擊斃。(FOX12電視新聞截頻)

哥倫比亞市警察局發表聲明指出，初步調查顯示，住在霍里南街(South Holly Street)兄弟會宿舍的唐納費里歐走錯房子，被屋主當成小偷而遭開槍。

警方指出，槍擊案發生之前，警方接到竊賊入侵的報案，派遣員警前往查看，員警在途中接到緊急通知說，接到通報的竊案已經變成槍擊案。員警趕到現場時，發現唐納費里歐陳屍前廊，上半身中槍。屋主向警方供稱，基於「堅守陣地法則」(stand your ground laws)而開槍自衛。

警方表示，全案仍在調查中。警方並未公布屋主姓名。

來源：ABC 7 Chicago

南卡羅來納州 兄弟會 槍擊

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