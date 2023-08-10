我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

美盼改善關係 對中投資限令縮水 葉倫打預防針「針對性有限」

編譯茅毅／綜合報導
拜登總統簽署行政命令限制美國資金投資中國三大高科技領域，範圍已大幅限縮，顯示美國仍要維持與中國的關係。（路透）
拜登總統簽署行政命令限制美國資金投資中國三大高科技領域，範圍已大幅限縮，顯示美國仍要維持與中國的關係。（路透）

路透與華爾街日報報導，美國對中國技術投資限令已研議一年多，但由於美國試圖改善美中關係，最終版本在限縮對中投資範圍上不如起初的版本。

美對中投資 跌20年新低

隨著地緣政治對立，美國對中投資近年來已減緩。根據紐約智庫榮鼎集團，去年美國對中直接投資為82億美元，創近20年來新低；美國對中風險投資為13億美元，亦寫下近十年來新低。

知悉內部討論的人士指稱，拜登政府官員草擬此一行政命令時，將AI主要分為對美國產生國安風險以及廣泛應用於日常商業目的兩種類型，但如何區隔出現困難。

知情人士說，在公布該限令前，這項新的資本管制措施就已開始改變美國投資人行為。總部在加州的風險投資基金「紅杉資本」在華府頻頻遭審查後，今年稍早將其在中國的業務分割。其他美國公司為靜待拜登推出的這項新規範，也已減緩或暫停在中國的交易。

拜登政府進一步限制美國資金投資中國的半導體、人工智慧、量子計算三大領域，避免被解...
拜登政府進一步限制美國資金投資中國的半導體、人工智慧、量子計算三大領域，避免被解放軍利用發展高科技裝備。（美聯社）

自拜登政府開始研擬起，多個產業團體一年多來即尋求縮減該限令適用範圍。另根據知情人士，在拜登政府內部，財政部和商務部官員此前已成功尋求限縮9日最新限令的適用範圍。一直以來，美國財政部官員的工作就是提倡美國多多投資中國而非限制。他們擔心拜登制定一套難以執行的規範，也想保留許多美國的對中投資，並推動專門針對國安目的的機敏技術新規範。

財長葉倫七月已先打了預防針，表明新限令針對性有限，不會從根本上傷害中國投資環境；商務部長雷蒙多3月更直言，美國政府並不想設下太過廣泛的限制，以免反倒損及美國經濟與勞工。惟北京政府仍批評，反對美方將經貿議題政治化及武器化。

來源：PBS NewsHour

投資 拜登 商務部

上一則

秘密備忘錄曝川普2020年「冒牌選舉人」策略 想達成2個目標

下一則

夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生 已6死24傷

延伸閱讀

拜登投資禁令 短期對中衝擊 長期恐有這現象

拜登投資禁令 短期對中衝擊 長期恐有這現象
社媒發文威脅「殺死拜登」 猶他男遭FBI擊斃

社媒發文威脅「殺死拜登」 猶他男遭FBI擊斃
對抗解放軍現代化 拜登禁止對中投資敏感科技3領域

對抗解放軍現代化 拜登禁止對中投資敏感科技3領域
路透：白宮將公布細節 阻美企投資中國敏感科技

路透：白宮將公布細節 阻美企投資中國敏感科技

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
示意圖。(Photo by Shane on Unsplash)

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

2023-08-08 05:49

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品